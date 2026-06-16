“Germán le entregó sus programas bandera”: familia de Vargas Lleras reitera apoyo a De la Espriella

La familia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras reiteró su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Este llegó en el lanzamiento de un libro que recoge diferentes columnas de opinión escritas por el líder político a través de los años.

También reafirman el apoyo del partido Cambio Radical, que se la ha jugado por el abogado desde el principio. Pese a que él ha rechazado en público el apoyo de partidos tradicionales, diferentes sectores provenientes de ellos se han subido a ese bus en diferentes momentos de la campaña.

“Mi papá siempre habló de llegar unidos a las elecciones. Lo dijo desde el año pasado, mucho antes de que iniciara la contienda electoral. Hoy tenemos a Abelardo de la Espriella como nuestro candidato y el partido Cambio Radical lo está apoyando tanto como la mayoría de los colombianos”, dijo Clemencia Vargas, hija del fallecido exvicepresidente.

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Por su parte, su hermano, Enrique Vargas Lleras, dijo: “Nosotros como familia Vargas creemos que la campaña del doctor Abelardo recoge las principales banderas de Germán Vargas, especialmente lo que tiene que ver con orden público, salud, desarrollo territorial, políticas sociales”.

Luego lo dijo de otra manera: “la campaña de De la Espriella recoge integralmente el programa que Germán Vargas había preparado hace varios años para el país. El propio Germán Vargas le entregó sus programas bandera para que fueran incorporados”.

Su otro hermano, José Antonio Vargas Lleras, dijo que “la voz de (Germán) sigue presente en los debates que estamos teniendo. Supo señalar y prender todas las alarmas sobre lo que puede pasar a este país si seguimos por este camino, si insisten estas ideas que ha venido desarrollando este gobierno y si no somos capaces de cambiar el rumbo”.