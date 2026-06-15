Abelardo o Cepeda: ¿con quién le irá mejor a un sistema de salud en crisis?

Los datos y los hechos muestran que el sistema de salud que el presidente Gustavo Petro le entrega a su sucesor es uno sumergido en una profunda crisis humanitaria, financiera y de atención. Basta con ver la cifra de tutelas interpuestas ante los jueces pidiendo proteger el derecho a la salud: pasó de 197.737 en 2023 a 312.567 en 2025.
También hay que ver las órdenes sobre el financiamiento del sistema que ha impartido la Corte Constitucional y que el Ministerio de Salud ha incumplido. Por eso, el último auto que expidió ese alto tribunal fue para abrirle un incidente de desacato al ministro Guillermo Jaramillo por incumplir las instrucciones para que ajustara la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata que reciben las EPS para la atención de sus usuarios. O ni qué decir de que, según la Defensoría del Pueblo, los reclamos por medicamentos subieron 72 % entre 2024 y 2025: pasaron de 318.549 a 547.992.
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Rostros como los de los menores Kevin Acosta, Juan Manuel Villamil y Valentina Reyes, o los de Zulay Vinazco y Maritza Ramírez muestran la tragedia humana detrás de las cifras anteriores. Ese es el panorama que deja el gobierno Petro y que deberá atender quien lo remplace en la Casa de Nariño.
¿Qué proponen los candidatos?
EL COLOMBIANO revisó los planes en salud de los aspirantes que disputarán la Presidencia el próximo 21 de junio para ver qué concepciones y planes tienen para abordar la crisis del sistema, que será uno de los ‘chicharrones’ que deban atender con prioridad. Ambas propuestas coinciden en que el sector necesita reformas profundas, más transparencia y mejorar la atención para los pacientes. Sin embargo, distan en el papel que deben desempeñar las EPS y la responsabilidad del Gobierno en la crisis actual.