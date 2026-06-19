Boris Johnson da su apoyo a De la Espriella: “¡Ha llegado el momento de poner un tigre en el tanque!”

El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se unió a los mensajes de apoyo al candidato presidencial Abelardo De la Espriella, quien se enfrentará en el balotaje de este 21 de junio contra el candidato de izquierda, Iván Cepeda. “Estaba orgulloso de la cooperación entre el Reino Unido y Colombia cuando fui Secretario de Exteriores y Primer Ministro, especialmente en materia de seguridad y medio ambiente (sic)”, escribió Boris en su cuenta de X (antes Twitter) . “Por eso, me emociona mucho saber del progreso que está logrando mi compañero conservador TIGER ABELARDO en la campaña para las elecciones del domingo. ¡Ha llegado el momento de poner un TIGER en el tanque! (sic)”, concluyó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo argentino, Javier Milei, fueron los primeros en mostrar su solidaridad e invitar a los colombianos a votar por el abogado y candidato de derecha. “¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”, expresó Trump.