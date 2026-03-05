Entre clanes y opinión: tercera guía clave para votar al Senado

En Colombia, las elecciones presidenciales suelen concentrar la mayor parte de la atención pública. Pero no se puede perder de vista que la calidad de la democracia del país también depende del nivel de congresistas que se tengan, por eso también hay que votar conscientemente en las elecciones legislativas. El contrapeso y control frente al poder ejecutivo es fundamental, y se ha visto estos años en los que, a pesar de que hay quienes han votado sin convicciones o guiados por intereses corruptos, hay quienes han señalado el mal manejo de los recursos públicos que se ha cometido durante este gobierno. Y lo han hecho desde todos los espectros.

Tenga presente: quien llega comprando votos o con nexos cuestionados, probablemente no llegará con una gestión honesta. Lea, entérese, averigüe quiénes llegan con líos y cuestionamientos éticos y judiciales. Párele bolas a aquellos que ya han tenido cargos públicos, para ver qué resultados han dado. En esta entrega le traemos cuatro listas diversas. Desde las maquinarias de Cambio Radical y La U, con algunos de sus cuestionados. Muchos de los candidatos de esos partidos son caras conocidas o han gobernado junto a caras conocidas. Piense en cómo lo han hecho. También están los nombres nuevos y a la vez no tan nuevos de Roy Barreras, entre ellos, los que tienen ruidos; algunos, incluso, relacionados con la cuestionada alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. Falta ver si esta lista impulsará a Roy en su consulta o viceversa. Puede leer: Tres disparos: así fue el atentado contra la candidata al Congreso María Bolívar Maury Está también la lista de Ahora Colombia con candidatos de izquierda y centroizquierda en Dignidad y Compromiso hasta la derecha cristiana del Mira. Viejos conocidos que quieren regresar, como Jorge Enrique Robledo, y otras caras no muy conocidas, pero que encabezan la lista. Le presentamos lo bueno, lo malo y lo feo de estas listas: sus ventajas para ganar más curules, qué les puede aceitar votos, qué les puede jugar en contra y a qué, definitivamente, hay que ponerle la lupa. Pero también lo invitamos a que vaya más allá de este texto: investigue, averigüe, que el que vota es usted. No se deje meter candidatos a los que no les dejaría cuidando su cuenta de ahorros o cuidando su casa. De nada sirve tener a alguien honesto y bien preparado en la Casa de Nariño si el Congreso está lleno de cuestionados.

La U: pocas caras nuevas, clanes y ruidos

Lo bueno El Partido de la U llega con algunas caras conocidas. Llevan a sus 10 senadores actuales en la lista, encabezada por el antioqueño Juan Felipe Lemos, fuerte en el suroeste antioqueño, de donde es oriundo.

Juan Felipe Lemos, de Andes, Antioquia, es senador por la U y aspira a reelegirse como cabeza de lista. Foto: Colprensa.

Sus estructuras y maquinarias regionales, como las de cercanos a la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, pueden permitirle mantener esas curules. La modalidad en lista abierta puede generar competencia interna que incentive una mayor cantidad de votos.

Lo malo La U peca por lo mismo de otras colectividades tradicionales como el Liberal y el Conservador. Al principio del Gobierno Petro fueron tibios y tuvieron burocracia, pero después se dividieron y algunos empezaron a bloquearle sus proyectos. Por ende, a pesar de que el votante los conoce, para este no es claro qué defiende el Partido de la U, que ha sido uribista, santista, duquista y hoy hasta petrista. Hay sectores apoyando a Roy Barreras en la consulta. Lo feo La colectividad lleva figuras como John Besaile, en juicio por hechos de presunta corrupción. Sus hermanos Musa Besaile y Edwin Besaile están investigados por hechos presuntamente ilegales mientras ejercían cargos de elección popular. Además, Musa está preso por su participación en los escándalos de Odebrecht y el ‘Cartel de la Toga’. También va Julio Elías Chagüí, salpicado por el escándalo de corrupción de la UNGRD, en el que presuntamente fue el enlace para conseguir los votos en la Comisión Primera. Y ayer se capturó a un exconcejal de La U del municipio de Montelíbano, que llevaba $434 millones de pesos en efectivo dentro de un bolso negro. Si bien esto no constituye un delito, genera preguntas. El exconcejal sería cercano a la representante Ana Paola García, quien busca el Senado y es cercana a Chagüí. Lea también: Así los liberales le mueven sus maquinarias a Roy Barreras para la consulta, ¿le alcanzará?

De frente con los clanes y los que tienen líos

Lo bueno Al ser la lista de Roy, puso cuotas de diferentes partidos tradicionales, que pueden arañar votos de maquinarias regionales, aunque no es claro. A su vez, presenta una alternativa de izquierda y centroizquierda para el votante que no se identifica con las listas del Pacto Histórico o Fuerza Ciudadana. También ha logrado movilizar apoyos en los sindicatos, claves para lograr mayorías en un perfil de ese espectro. No es casualidad: en el segundo renglón está Fabio Arias, dirigente de la CUT. Lo malo Su cercanía con las maquinarias es un arma de doble filo, porque no es claro qué votos tengan. Y la competencia con las listas del Pacto Histórico o de la Alianza por Colombia (Alianza Verde y En Marcha) también pueden quitarle apoyos. En las listas del Pacto Histórico, que están bien posicionadas en las encuestas, los votantes tienen un llamado claro a no apoyar nada que tenga que ver con Roy.

Algunos de los integrantes de la lista de Roy Barreras al Senado, entre los que están Fabio Arias, dirigente de la CUT y el exsecretario de Quintero Juan David Duque. Foto: Colprensa/Archivo

Lo feo En la lista está Juan David Duque, exsecretario de Daniel Quintero, sometido a una moción de censura por su silencio y falta de respuestas al escándalo por el aparente uso irregular de la caja menor en la Alcaldía. También Olga Milena Flórez, esposa del exsenador de Musa Besaile, condenado por escándalos como el Cartel de la Toga. Intentó llegar a la Gobernación de Córdoba en 2023, pero al final adhirió a la campaña del hoy diputado Gabriel Calle, hermano del exrepresentante Andrés Calle, salpicado por el escándalo de la UNGRD. Por parte de más clanes van Leonidas Name, exsecretario de la UNGRD y sobrino del expresidente del Senado Iván Name, mencionado en ese escándalo; y el exalcalde de Neiva Gorky Muñoz, destituido e inhabilitado por irregularidades en la contratación durante la pandemia del Covid-19, entre otros. Lea también: La polémica lista al Senado de Roy Barreras: hay herederos de clanes, exfuncionarios de la UNGRD y hasta un quinterista cuestionado

Dignidad y Mira: Cristianos y la izquierda del Moir

Lo bueno La lista entre el Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso tiene, en general, gente con experiencia y trayectoria como Jorge Enrique Robledo. A su vez hay liderazgos jóvenes del Congreso actual, como Jennifer Pedraza, quien a pesar de ser de izquierda ha realizado una labor rigurosa de control político al Gobierno. Aparecen otros perfiles de tecnócratas como Daniel Gómez. También se puede beneficiar de la fuerza del Nuevo Liberalismo tras la elección de Galán como alcalde de Bogotá, y de la disciplina de partido que maneja el Mira.

La representante Jennifer Pedraza ha denunciado escándalos como el de Juliana Guerrero y la Fundación San José. Foto: Colprensa.

Lo malo La lista mezcla a figuras de izquierda, como Pedraza y Robledo, con figuras cristianas conservadoras como las del Mira. Esto implica que quien vote por alguien en ella estaría ayudando a que llegue otra persona con ideas opuestas a las de su candidato. Tampoco es clara la fuerza que puedan tener partidos como Dignidad y Compromiso, el partido de Robledo y Fajardo, cuando este último va quedado en las encuestas. Ahora, la cabeza de lista es el representante Juan Sebastián Gómez, quien no es una figura fuerte a nivel nacional. En su momento, sonó Alejandro Gaviria para ese puesto, pero hubo vetos de Jorge Enrique Robledo y otros actores, lo que hizo que se generaran desacuerdos desde el principio. Lea también: “Ministros nos ofrecieron entidades, pero nosotros no aceptamos cuotas burocráticas”: senador Manuel Virgüez Lo feo Los principales cuestionamientos vienen desde el Mira. Su representante legal, María Luisa Piraquive, fue multada por su omisión al declarar ingresos millonarios en Colombia. Piraquive ha tenido otros procesos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sin embargo, estos no han sido concluyentes. Otro cuestionado por vínculos con Piraquive es Manuel Virgüez Piraquive, presidente del Mira.

Cambio Radical: ¿Alcanzarán las estructuras y las coaliciones?

Lo bueno Cambio Radical tiene el apoyo de la Casa Char en Barranquilla, los grupos cercanos al gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey y en el Valle del Cauca figuras como la cabeza de lista Carlos Fernando Motoa. Esto les permite un mínimo de votos que asegura, por lo menos, pasar el umbral. Van en coalición con Alma, una coalición de seis partidos pequeños que les pueden arrastrar votos de nicho. Y la lista es abierta, lo que también puede ayudarles a a conseguir votos. Han sido oposición al gobierno Petro y algunos candidatos apoyan a Abelardo de la Espriella, lo que también puede moverles votos. Lo malo No tienen figuras del todo fuertes en el tarjetón. La cabeza de lista es el senador Carlos Fernando Motoa, pero hasta pocos días antes del cierre no era claro si sería Germán Vargas Lleras, jefe natural del partido, que no ha estado bien de salud. Pueden perder votos ante la fortaleza del Centro Democrático o sorpresas que puedan dar Salvación Nacional o Creemos. En otras palabras, el voto de derecha se les puede ir para otras listas, así como el de maquinaria. Lo feo Una de las figuras fuertes de opinión en la lista es Lina María Garrido, quien se hizo famosa por un discurso contra Petro al inicio de la legislatura actual.

La representante Lina Garrido se hizo famosa por su discurso de oposición a Petro al principio de la legislatura actual. Foto: Cortesía.

En las últimas elecciones llegó con el apoyo del exgobernador Facundo Castillo, condenado por corrupción y con cuestionamientos por presuntos vínculos con el ELN. Está, por otro lado, Nicolás Gómez, que lleva como fórmula a Leonardo Rico, investigado por presuntos ofrecimientos a cambio de fallos favorables del Tribunal Superior de Cundinamarca. Finalmente, el senador Didier Lobo ha sido investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Lea también: ¡Vota por Colombia! Aprenda con EL COLOMBIANO cómo votar en las elecciones al Congreso y la consulta

