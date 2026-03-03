x

Así los liberales le mueven sus maquinarias a Roy Barreras para la consulta, ¿le alcanzará?

Aunque aparece rezagado en las encuestas, Roy Barreras apuesta a las maquinarias regionales para impulsarse en la consulta del 8 de marzo. Las de algunos liberales serían fundamentales.

  • Roy Barreras junto al grupo de Germán Rozo, candidato a la Cámara por Antioquia. Foto: @RoyBarreras
    Roy Barreras junto al grupo de Germán Rozo, candidato a la Cámara por Antioquia. Foto: @RoyBarreras
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
Roy Barreras lleva reuniéndose con decenas de caciques políticos de las diferentes regiones desde que empezó su correría por la presidencia. Pero eso no parece haberle ayudado, ya que apenas marcó el 1,8% en la encuesta Invamer.

A pesar de eso, él y sus asesores están confiados. En su momento, Ángel Becassino dijo que, si bien tenía un porcentaje bajo, todos hablaban de él. Su hora de la verdad llegará el 8 de marzo, el día en que se prueba si las maquinarias que viene aceitando se movieron o no.

Los apoyos políticos regionales que respaldan a Roy Barreras

Roy cuenta con el apoyo de exsenadores como “los ñoños” Musa Besaile y Ñoño Elías en Córdoba, los senadores Antonio Correa en Bolívar y Jorge Eliécer Tamayo en Valle, y el exsenador Eduardo Pulgar, condenado por corrupción. Todos son de La U, pero eso no es sorpresivo, ya que ese partido fue la casa de Roy por varios años.

Sorprende más el apoyo de diferentes sectores del Partido Liberal. Algunos, como el de Yesid Pulgar, hermano del exsenador condenado por corrupción, llegaron a esa colectividad. En la foto principal de esta nota está junto al grupo de Germán Rozo, que aspira a la Cámara por Arauca.

De hecho, en un evento en Soledad, Atlántico, Roy dijo: “este senador que ustedes van a ayudar a elegir es mi amigo, va a tener entrada directa a la Casa de Nariño”, según reveló La Silla Vacía.

El hermano de Yesid Pulgar, Eduardo Pulgar, fue condenado por ofrecer $200 millones a un juez para orientar un proceso a favor de un amigo suyo. Roy encauchó a varios liberales y exliberales en su campaña, de manera directa en sus listas al Congreso, o con sus apoyos por los lados.

En ese departamento también le movería votos la representante liberal Jezmi Barraza, que ha puesto a cercanos en cargos del gobierno Petro. También lo haría el clan Torres a través del exalcalde de Puerto Colombia Camilo Torres, hermano del megacontratista Euclides Torres y padre de Camilo Torres Villalba, candidato liberal al Senado.

Entre otros cuestionados están el exgobernador de Santander Richard Aguilar y la representante María Eugenia Lopera, que quiere dar el brinco al Senado. Lopera hace parte del grupo del cuestionado exsenador Julián Bedoya en Antioquia, quien también estaría moviendo fichas por Roy.

Y vale recordar que Lopera también es alfil del ministro de Salud Guillermo Jaramillo, ya que en su momento se rebeló contra el partido y salvó la después fallida reforma a la Salud con su voto en Comisión de Cámara. Su campaña ha generado ruidos, porque parece no tener límites: Antioquia está inundada con su propaganda.

Los apoyos generaron pronunciamientos por parte de Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, quien habló de un “desfile de liberales por la oficina de Roy”. Ante esto, Barreras le respondió que no era un desfile, sino “un aluvión”.

Al suroccidente del país, en Nariño, le estaría moviendo votos el exsenador liberal Guillermo García Realpe, quien es el padre de Gustavo García, la ficha que encabeza la lista al Senado por el partido de Roy.

En ese departamento también está Jhon Rojas, exgobernador de Nariño y candidato a la Cámara, también por el partido de Roy.

En Santander lo apoya el exrepresentante liberal Edgar “El Pote” Gómez, candidato al Senado también por su lista, y quien tiene la estructura del gobernador Mario Camacho, condenado por corrupción.

Entretanto, Roy habría dicho que no puede responder por las relaciones de todos los que lo apoyan.

En el Valle del Cauca, su tierra natal, le estaría moviendo votos la estructura del exgobernador Juan Carlos Abadía.

Aunque desde allí lo niegan, el fin de semana dos diputados y un concejal liberal le hicieron un evento a Roy en Cali. A su vez, apoyan al representante liberal Álvaro Monedero, que quiere saltar al Senado.

En el Pacífico tendría el apoyo de las estructuras afines a Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó por el Partido Liberal. Estas apoyarían, además, a Francisco Vidal a la Cámara por esa misma colectividad, quien fue secretario de Gobierno durante la administración y el hermano de la mandataria es su gerente de campaña.

A pocos días de que se cierre la campaña, queda esperar si los apoyos de estas maquinarias liberales le endosarán a Roy los votos que necesita en la consulta. Él ha hablado de superar a Iván Cepeda, pero las cuentas no son claras e, incluso si lo hace, el momento político no es comparable, dado que por Cepeda la gente salió a votar en una fecha fría, mientras este domingo votarán más de 20 millones de colombianos. ¿Será el todo o el nada para Roy?

