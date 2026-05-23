Con Uribe, Jorge Barón y críticas a Petro: así fue el cierre de Paloma Valencia en Envigado

Desde Medellín, la candidata del Centro Democrático, y quien se pelea el segundo puesto en las encuestas, Paloma Valencia, tuvo su evento de cierre de campaña. En tarima la acompañaron el expresidente Álvaro Uribe, y animó Jorge Barón. Así se desarrolló el evento.
“Las banderas arriba”, gritó más de una vez el hombre que estaba animando el acto de campaña de la candidata presidencial en el parque principal de Envigado este 23 de mayo.
El evento hizo parte de su gira de cierres de campaña, que incluye eventos en el parque de Belén y en el de Rionegro, así como un cierre final en el Movistar Arena de Bogotá.
La gente fue llegando a una esquina del parque de Envigado, donde fue la concentración. Antes de que llegara Paloma, hubo una muestra artística de tango; luego vino un toque de El Combo de las Estrellas.