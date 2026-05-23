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Con Uribe, Jorge Barón y críticas a Petro: así fue el cierre de Paloma Valencia en Envigado

La aspirante del Centro Democrático lanzó fuertes críticas contra la “paz total” de Iván Cepeda y el Gobierno Petro, mientras prometía mano dura en seguridad, cambios al sistema de salud y medidas como SOAT gratis para familias de bajos recursos.

  • Así fue el cierre de campaña de Valencia desde Medellín. Foto: Camilo Suárez.
    Así fue el cierre de campaña de Valencia desde Medellín. Foto: Camilo Suárez.
  • Paloma Valencia acompañada de Jorge Barón y el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Camilo Suárez
    Paloma Valencia acompañada de Jorge Barón y el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Camilo Suárez
  • Foto: Camilo Suárez
    Foto: Camilo Suárez
  • Foto: Camilo Suárez
    Foto: Camilo Suárez
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 1 hora
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Desde Medellín, la candidata del Centro Democrático, y quien se pelea el segundo puesto en las encuestas, Paloma Valencia, tuvo su evento de cierre de campaña. En tarima la acompañaron el expresidente Álvaro Uribe, y animó Jorge Barón. Así se desarrolló el evento.

“Las banderas arriba”, gritó más de una vez el hombre que estaba animando el acto de campaña de la candidata presidencial en el parque principal de Envigado este 23 de mayo.

El evento hizo parte de su gira de cierres de campaña, que incluye eventos en el parque de Belén y en el de Rionegro, así como un cierre final en el Movistar Arena de Bogotá.

La gente fue llegando a una esquina del parque de Envigado, donde fue la concentración. Antes de que llegara Paloma, hubo una muestra artística de tango; luego vino un toque de El Combo de las Estrellas.

Foto: Camilo Suárez
Foto: Camilo Suárez

Se vieron personas con gorras y camisetas alusivas no solo a la campaña de Paloma y Juan Daniel Oviedo, sino a concejales y congresistas del Centro Democrático y de los partidos Liberal y Conservador.

Había pantallas en un sector del parque, justo al frente de la fuente del parque principal, como para que el que no alcanzara a ver la tarima pudiera ver. Sin embargo, no fueron casi necesarias, ya que alrededor de la cuarta parte del parque estaba realmente llena.

Sonó el himno de Antioquia, que la multitud coreó sin mucho entusiasmo. Volvieron a subir las banderas. Unas de Antioquia y otras, cada una, amarillo, azul y rojo.

Luego, la canción, una especie de merengue: “una mujer a la presidencia, Paloma Valencia, a la presidencia. Carácter firme, corazón gigante”, repetido una y otra vez.

A ese ritmo salió Paloma, mientras otra vez se alzaron las banderas y sonó el himno, pero ahora de Colombia. A su lado, como ha sido frecuente, salieron el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la estrella del espectáculo, Jorge Barón.

“¡Eeeeentusiasmo!’, gritó Barón, y luego, con los bomberos, echaron su tradicional “agüita para mi gente”, insignias que han pasado a la historia de Colombia.

También estuvieron en tarima Martha Lucía Ramírez y líderes de la Gran Consulta como Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán. Héctor Londoño, líder político de Envigado, fue quien presentó a Paloma.

“Los hombres le encomiendan a las mujeres lo más valioso que tienen: sus hijos. Estamos en Envigado diciéndoles que nos dejen construir su futuro eligiendo la primera mujer presidente de Colombia”, dijo.

“Me duele que la paz total de Iván Cepeda nos tenga enterrando jóvenes periodistas por entrar a un municipio. Me entristece que cada veinte horas estén llevando un niño a la guerra. La paz total de Cepeda puso de rodillas a Colombia ante los violentos. Como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Lo primero que haré será acabar la paz total y reactivar las órdenes de captura de todos los criminales”, aseguró efusiva Valencia.

Después habló de la crisis de la salud. “Las filas de la muerte, las mamás llorando mendigando un medicamento para su hijo no se muera, el anciano esperando a morir en la casa. Ese es el destino en el que nos dejó Petro”.

Y preguntó: “¿Cómo los tratan en la Nueva EPS?”. “¡Mal!”, respondió la gente. “¿Los tratan bien?”; “¡No!” dijeron de vuelta.

“Yo soy buena mamá y voy a ser buena presidente. Y voy a pagar por la salud de los colombianos. Que puedan escoger su EPS, no la que les diga el Estado. Cien días y recuperamos la salud”, agregó.

A renglón seguido, habló de “dar SOAT gratis” ya que “a la gran mayoría de los colombianos no les alcanza. Cada mes 3.000 motos de una familia pobre terminan en los patios y nadie la saca”.

“Soy Paloma Valencia, quiero ser la primera mujer presidente y le quiero decir a la Antioquia grande y libre que contará conmigo. Hoy, cuando la Constitución que ordena el Estado social de derecho amenaza con ser abolida para montarnos un régimen donde no hay retorno, la Antioquia libre tiene que resistir para salvar a Colombia”, agregó Paloma.

“Antioquia, nuestro compromiso es mantener la libertad, la democracia y el bienestar social. ¡Vamos por la victoria!”, arengó Paloma para cerrar su discurso en medio de una nube de confeti y humo blanco de festival.

Y se volvió a escuchar el merengue: “Una mujer a la presidencia, Paloma Valencia, a la presidencia...”

Se creía que ahí acababa el evento, pero luego habló Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria, para reiterar el apoyo oficial del Partido Liberal a la candidatura. Mientras él hablaba, hubo gente que empezó a irse del parque.

Lea también: Encuestas: ¿influyen en el voto en la recta final hacia primera vuelta?

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