Reportan nuevas fallas en Colpensiones a pocos días de vencer el plazo para cambiar de régimen pensional

Las fallas de nuevo en las plataformas digitales de Colpensiones vuelven a prender las alarmas entre miles de afiliados que aún evalúan cambiar de régimen pensional.
La situación ocurre en un momento crítico, ya que restan apenas ocho días para que expire la llamada Oportunidad de Traslado, un mecanismo excepcional creado por la reforma pensional que vence definitivamente el próximo 16 de julio.
El gremio de los fondos privados, Asofondos, advirtió, en un comunicado, que la indisponibilidad de los servicios digitales podría afectar a quienes todavía necesitan completar el proceso para solicitar el traslado entre Colpensiones y un fondo privado, o viceversa.
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