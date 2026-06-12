Registraduría desmintió fraude electoral en el exterior, ¿desde cuándo se puede votar para segunda vuelta?

Antes de que se lleven a cabo las elecciones en segunda vuelta, el registrador nacional, Hernán Penagos, desmintió diferentes denuncias de presuntas irregularidades en la votación de los colombianos en el exterior durante la primera vuelta.
El funcionario se refirió a un video difundido por la cuenta “Ilustra tu mente” en la red social de Facebook. En la publicación se aseguraba que existían irregularidades en los formularios E-14 y una supuesta manipulación de votos en ciudades de Estados Unidos como Orlando, Miami y Los Ángeles.
Sin embargo, explicó que el video comparaba documentos correspondientes a jornadas de votación diferentes, por lo que enfatizó el cuidado que debe haber en la publicación de información engañosa a través de redes sociales.
Además, el funcionario enfatizó que en el extranjero se sufraga de lunes a domingo, por lo que comparar actas de jornadas diferentes no constituye ninguna prueba de alteración.