Murió Marlore Anwandter, compositora, pedagoga y creadora de los Canticuentos

La noticia la confirmó la casa disquera de los Canticuentos, Codiscos, en un comunicado de prensa. La compositora y pedagoga Marlore Anwandter, la creadora de estos famosos cuentos infantiles que han acompañado a los colombianos por generaciones, falleció esta semana a los 92 años.

“Con respeto, admiración y gratitud, Codiscos informa el fallecimiento de Marlore Anwandter, creadora de Canticuentos, uno de los proyectos musicales infantiles más importantes de la historia de Latinoamérica”, escribieron.

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Gustavo Gordillo, quien ahora trabaja con el proyecto Los nuevos Canticuentos, manifestó su pesar tras la partida de Marlore: “Gracias por ser la madre de tantos colombianos que crecimos escuchándote. Gracias por hacernos creer y constatar que todo es posible. Gracias por permitirnos continuar con tu legado”. Los nuevos Canticuentos ganaron el Latin Grammy el año pasado en la categoría de Mejor álbum infantil. Gustavo también le dedicó el premio a Marlore quien estaba presente en la gala: “Marlore tu has debido estar hace 50 años en este sitio con esta producción, es un verdadero honor tenerte aquí en este instante”, dijo.

Marlore partió el pasado 10 de junio de 2026 en Missouri, Estados Unidos, coincidiendo con la celebración de sus 92 años.