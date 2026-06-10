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De la Espriella (52,6%) le saca 8 puntos a Cepeda (44,8%), según nueva encuesta de AtlasIntel: así va la tendencia

Esta es la segunda encuesta que se publica desde la victoria en primera vuelta del abogado penalista.

  • Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda. Fotos: Colombiano y Colprensa
    Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda. Fotos: Colombiano y Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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En la más reciente encuesta de AtlasIntel, publicada este miércoles, el candidato Abelardo De la Espriella aventaja por ocho puntos a su contendor Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Los porcentajes, en esta medición, quedaron así: Abelardo De la Espriella (52,6 %) e Iván Cepeda (44,8 %) de votos válidos.

Este resultado mantiene la tendencia a favor del jurista. Según la encuesta, el 21 de mayo pasado registró 50 %, pasando por 50,3 % el 2 de junio y ahora un 52,6 %; mientras que Cepeda mantiene un crecimiento estancado, que, si se tiene en cuenta el margen de error, ha pasado del 41,3 % al 44,8 %.

Lea también: De la Espriella colma la Plaza de la Aduana en Cartagena y lanza desafiante respuesta a medida cautelar del Tribunal

Esta es la segunda encuesta, también encargada por la revista Semana, que se publica desde la victoria en primera vuelta del abogado penalista.

Esta medición fue realizada entre el 5 y el 10 de junio a 3.681 personas en el país, mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR), en cumplimiento de la nueva normativa sobre encuestas electorales. El estudio tiene un margen de error de más de 2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.

De la Espriella le gana el Caribe, el Eje Cafetero y la Amazonía

Entre otros datos, la encuesta muestra que Abelardo De la Espriella lidera la intención de voto en varias regiones del país, entre ellas el Caribe, con 56 % en comparación con el 42,7 % de su rival.

Además, en la región Central —que incluye Antioquia y el Eje Cafetero—, el abogado también lidera con 58,9 %, mientras el candidato del Pacto tiene 36,9 %.

Le puede interesar: Abogado del Polo Democrático amenaza a De la Espriella: “le vamos a dar muerte”.

Pero el panorama también se mantiene en la Amazonía y la Orinoquía, dos de las regiones con mayores retos en medio ambiente. Allí De la Espriella obtiene el 50,5 % versus un 49 % de Cepeda.

De la Espriella le recorta distancia a Cepeda en Bogotá

Asimismo, el estudio indica que De la Espriella reduce la distancia frente a Iván Cepeda en Bogotá.

En la capital, Cepeda registra 49,9 % de intención de voto, mientras que De la Espriella alcanza 44,6 %, muy cerca del candidato del Pacto Histórico.

En la región Pacífica, Cepeda sí mantiene el liderazgo con 53,1 %, frente al 44,9 % de su contendiente.

Las mujeres encuestadas prefieren votar por De la Espriella

Por género, De la Espriella obtiene mayor respaldo entre las mujeres, con 59,5 %, mientras que Cepeda lidera entre los hombres, con 51,3 %.

Noticia en desarrollo...

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