Por agresividad de las campañas de Cepeda y De la Espriella, la sociedad civil llama a la calma

Un llamado a la calma y a evitar que los colombianos voten en medio de la zozobra, han realizado varios estamentos de la sociedad, tras las declaraciones de varios integrantes del Pacto Histórico que han planteado que el país “se incendiará” si pierde su candidato.

El comentario más reciente lo hizo Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, a quien la periodista Eva Rey le preguntó en una entrevista qué ocurriría si en la segunda vuelta presidencial pierde Iván Cepeda.

“Indudablemente, se va a incendiar el país”, le contestó. Y ante la sorpresa de la entrevistadora, argumentó que “tenemos dos opciones, una ultra polarizante y otra, la de un hombre que toda su vida ha luchado por reconciliar al país”.

Ese comentario fue rechazado públicamente por Armando Benedetti, el ministro del Interior, quien aseveró: “Ese tipo de declaraciones se vuelven apocalípticas y en un país en el que están muy calientes los ánimos, donde es muy violento, donde son muy volátiles los ciudadanos, no se deberían advertir, porque parece una manipulación o una amenaza a lo que pudiera ser”.

Y añadió que “aquí lo que hay que buscar es que se pacifique, que nos calmemos un poco, que le quitemos un poquito de pasión y fervor a esa ira y a esa forma de pelear por gente que ni siquiera conocen”.

Días antes, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, también había calentado el ambiente durante un evento en Valledupar. “Los empresarios quedan notificados, los dueños de este país, del poder económico, quedan notificados, que de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar, porque la gente no es manca, no se va a dejar destripar con los brazos cruzados”, anunció.