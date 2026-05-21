Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, apoyará a Paloma: estas son las razones

El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, decidió apoyar a Paloma Valencia para la presidencia. Las declaraciones se conocieron este 21 de mayo en Bogotá. Almagro, oriundo de Uruguay, fue secretario de dicha organización desde el 26 de mayo de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, por lo que le tocó lidiar con el deterioro definitivo de la democracia en Venezuela. También buscó soluciones a las crisis de Nicaragua y Cuba y apoyó el proceso de paz en Colombia, entre otros logros.

Las razones de Luis Almagro para respaldar a la candidata

Con respecto al apoyo, dijo que “Paloma Valencia es la mejor candidata. Es la persona con más fortaleza, que puede llevar la dignidad de estar en un partido, regado con la sangre de Miguel Uribe (Turbay), mientras se enfrentaba a dinámicas de no institucionalización del país”. Lea también: Encuestas: ¿influyen en el voto en la recta final hacia primera vuelta? Luego, Almagro profundizó en un discurso acerca de la defensa de las instituciones, y de cómo ve a Paloma Valencia como la candidata que más garantiza su estabilidad: “Es la persona que tiene capacidad y responsabilidad institucional, posibilidades de hacer gestionar las instituciones y de recuperar la paz para Colombia. Esto quiere decir que el territorio colombiano sea absolutamente gobernado por las instituciones de Colombia. Y ese proceso solamente lo puede garantizar Paloma Valencia”, dijo. A su vez, Almagro elogió al gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y habló de que la candidatura de Valencia volvería a ese proyecto: “Estamos hablando de volver a un proyecto que fue lo más cercano a la paz que tuvo Colombia, que fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que le dio la posibilidad al país de prácticamente erradicar a los grupos ilegales en el país, empujándolos hacia los bordes. Tanto que cayeron en Venezuela unos y en Ecuador otros”.

Las advertencias sobre el gobierno Petro y el espejo de Venezuela

Pero el exsecretario general de la OEA no se quedó ahí, sino que habló del riesgo que, para él, implica el continuismo del gobierno Petro, cuyas banderas lleva el senador Iván Cepeda: “En Venezuela también empezó así: la falta del control territorial del Estado, la desinstitucionalización del país...las instituciones empezaron a dejar de resolver las cosas. El Ministerio del Interior dejó de resolver los temas de seguridad, el de Salud los temas de salud. Son procesos que fueron graduales en los que las instituciones pasaron a tener menos preponderancia”.

Alerta por orden público en las elecciones presenciales

Después, ahondó en la falta de control territorial del Estado colombiano: “la falta de control territorial del país por parte del Estado hace que sea una elección imperfecta. La imposibilidad del Estado de comprender y actuar sobre cada centímetro cuadrado del territorio nacional hace que el alcance de las instituciones sea limitado. Y reiteró: “En 213 municipios las elecciones no van a ser ni libres, ni justas ni transparentes, porque están en poder del crimen organizado y de grupos ilegales”.

Por su parte, Valencia agradeció el apoyo de Almagro: “nos honra con su visita aquí en Colombia. El doctor Almagro ha sido un defensor de la institucionalidad y las democracias latinoamericanas, un gran precursor de que Latinoamérica no caiga sobre las dictaduras”. Lea también: Recta final para elecciones: se agota el tiempo para cierres en plaza pública y publicación de encuestas

Análisis: ¿Tiene peso electoral este apoyo internacional en Colombia?

Para entender qué implica este apoyo, EL COLOMBIANO consultó a Juan David Escobar, columnista del diario y profesor de Geopolítica en la Universidad Eafit. El docente dijo que la situación en Venezuela influyó en el apoyo: “Su apoyo es más evidente sobre las necesidades de Colombia, que específicamente sobre Paloma Valencia. Pero para alguien que, viniendo de ser testigo pasivo del deterioro de Venezuela, su comentario tiene al menos legitimidad y es un comentario pertinente”. No obstante, el experto dijo que, en términos electorales, esto no se traduciría en votos: “Sin embargo, Almagro es un personaje casi desconocido para el grueso de la población colombiana y es un ex secretario de una organización con un margen de utilidad y capacidad muy reducido”.

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