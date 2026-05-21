Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, apoyará a Paloma: estas son las razones

El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, decidió apoyar a Paloma Valencia para la presidencia. Las declaraciones se conocieron este 21 de mayo en Bogotá.
Almagro, oriundo de Uruguay, fue secretario de dicha organización desde el 26 de mayo de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, por lo que le tocó lidiar con el deterioro definitivo de la democracia en Venezuela. También buscó soluciones a las crisis de Nicaragua y Cuba y apoyó el proceso de paz en Colombia, entre otros logros.