En un 60% avanzan las obras del retorno 2 en las Areneras de Amagá, Antioquia, ¿cuándo estaría listo?

Covipacífico informó que las obras en el retorno 2 en las Areneras en jurisdicción del municipio de Amagá, Suroeste antioqueño, ya se encuentran en un 60% de avance.

A la par, la concesionaria se refirió a los otros frentes de obra que se adelantan en este corredor estratégico de esta subregión del departamento, teniendo en cuenta que la intervención que se lleva a cabo en Amagá hace parte del proyecto de doble calzada para esta vía.

En lo que respecta a la estabilización de los taludes 21 y 22, Covipacífico señaló que ya dichos trabajos se terminaron, sin embargo, en el talud 23, que es considerado uno de los más complejos para intervenir por su altura de unos 150 metros y las condiciones geológicas adversas, apenas se registra un avance del 30%.

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Allí se ha hecho el movimiento de más de 315.000 metros cúbicos de material arenoso y se han instalado casi 2.000 anclajes para garantizar la firmeza del terreno y, de paso, la seguridad para todos los actores viales que deben transitar por esa zona.

Es por eso que uno de los carriles, el que queda justo al costado de ese talud 23, está cerrado temporalmente a raíz de las obras, mientras que el otro sí está habilitado bajo un sistema de contraflujo o pare y siga que rota cada 15 minutos, permitiendo el tránsito vehicular pero a la par se avanza en las intervenciones correspondientes.