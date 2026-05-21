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En un 60% avanzan las obras del retorno 2 en las Areneras de Amagá, Antioquia, ¿cuándo estaría listo?

El talud que actualmente se interviene tiene una altura aproximada de 150 metros. Se han instalado allí cerca de 2.000 anclajes para garantizar su estabilidad.

  • Así luce el talud 23 que actualmente es intervenido en el sector Las Areneras de Amagá, Suroeste antioqueño. FOTO Cortesía.
    Así luce el talud 23 que actualmente es intervenido en el sector Las Areneras de Amagá, Suroeste antioqueño. FOTO Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Covipacífico informó que las obras en el retorno 2 en las Areneras en jurisdicción del municipio de Amagá, Suroeste antioqueño, ya se encuentran en un 60% de avance.

A la par, la concesionaria se refirió a los otros frentes de obra que se adelantan en este corredor estratégico de esta subregión del departamento, teniendo en cuenta que la intervención que se lleva a cabo en Amagá hace parte del proyecto de doble calzada para esta vía.

En lo que respecta a la estabilización de los taludes 21 y 22, Covipacífico señaló que ya dichos trabajos se terminaron, sin embargo, en el talud 23, que es considerado uno de los más complejos para intervenir por su altura de unos 150 metros y las condiciones geológicas adversas, apenas se registra un avance del 30%.

Lea más: Al fin hubo acuerdo para el cierre de Las Areneras en Amagá: así funcionará

Allí se ha hecho el movimiento de más de 315.000 metros cúbicos de material arenoso y se han instalado casi 2.000 anclajes para garantizar la firmeza del terreno y, de paso, la seguridad para todos los actores viales que deben transitar por esa zona.

Es por eso que uno de los carriles, el que queda justo al costado de ese talud 23, está cerrado temporalmente a raíz de las obras, mientras que el otro sí está habilitado bajo un sistema de contraflujo o pare y siga que rota cada 15 minutos, permitiendo el tránsito vehicular pero a la par se avanza en las intervenciones correspondientes.

Comunión entre alcaldes, ANI y Covipacífico

Este diario habló con Wílser Molina, alcalde de Amagá, quien agregó que los trabajos ‘van viento en popa’ y que tanto Covipacífico como la ANI están cumpliendo con el cronograma de acuerdo a lo estipulado en el comité cívico que se creó en conjunto con la Gobernación de Antioquia y los demás mandatarios del Suroeste.

“Nosotros creemos que siempre y cuando el diálogo siga así de fluido no vamos a tener problemas, y lo que realmente buscamos y queremos es evitar un colapso de nuestra zona como lo hemos manifestado en repetidas ocasiones”, precisó Molina.

Uno de los detalles en los que también hizo énfasis el alcalde es que, en un punto de las obras y con el fin de terminar por completo el Retorno 2, Covipacífico anunciará con antelación unos cierres de la vía. Estos, según lo expuesto por el mandatario, serían dos veces a la semana de cuatro horas cada uno. Algo que sí o sí debe hacerse para que los trabajos lleguen a feliz término.

“Es un interés en común: tanto ellos, que son quienes adelantan las obras, como nosotros los alcaldes del Suroeste, queremos que se ejecute todo en el menor tiempo posible. Por eso es importante que continúe esa conversación entre las partes. Lo que sí les pedimos es que se nos informe de esos cierres con anterioridad para que la gente se prepare y disponga de otras rutas para llegar a sus destinos”, concluyó.

Entre tanto, el retorno 1, ubicado en el sector Carcafé ya quedó listo, y se espera que las obras en Las Areneras finalicen durante el primer trimestre del próximo año.

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