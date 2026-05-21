¿Qué pasó con el rey Carlos III? Radio británica anunció por error su muerte tras un fallo informático

La emisora británica Radio Caroline anunció por error la muerte del rey Carlos III durante su programación del martes en Essex, Inglaterra, debido a un fallo informático que activó el protocolo de luto reservado para el fallecimiento de un monarca.
El incidente ocurrió mientras el rey, de 77 años, participaba junto a la reina Camila en actividades oficiales en Belfast, Irlanda del Norte. La cadena interrumpió su transmisión durante varios minutos, emitió mensajes de luto y posteriormente ofreció disculpas públicas a los oyentes y al monarca.
