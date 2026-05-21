Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

¿Qué pasó con el rey Carlos III? Radio británica anunció por error su muerte tras un fallo informático

La emisora Radio Caroline interrumpió su programación y activó el protocolo reservado para el fallecimiento de un monarca.

  • La emisora activó el protocolo británico reservado para la muerte del monarca. FOTO: Getty Images
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
La emisora británica Radio Caroline anunció por error la muerte del rey Carlos III durante su programación del martes en Essex, Inglaterra, debido a un fallo informático que activó el protocolo de luto reservado para el fallecimiento de un monarca.

El incidente ocurrió mientras el rey, de 77 años, participaba junto a la reina Camila en actividades oficiales en Belfast, Irlanda del Norte. La cadena interrumpió su transmisión durante varios minutos, emitió mensajes de luto y posteriormente ofreció disculpas públicas a los oyentes y al monarca.

El protocolo para anunciar la muerte de un monarca británico

En el Reino Unido, las emisoras de radio y televisión cuentan con protocolos previamente establecidos para reaccionar ante la muerte de un integrante de la familia real, especialmente del monarca. Estos procedimientos incluyen la suspensión inmediata de la programación habitual, la emisión de música determinada para momentos de luto y anuncios redactados con antelación.

La BBC, principal radiodifusora pública británica, suele encabezar este tipo de comunicaciones oficiales. Los planes de cobertura para una eventual muerte del rey Carlos III forman parte de la denominada “Operation Menai Bridge”, nombre clave asignado al dispositivo preparado para ese escenario.

Dentro de esos protocolos también existen instrucciones dirigidas a presentadores y periodistas. En la BBC, por ejemplo, los conductores deben tener disponible ropa oscura y corbatas negras para utilizar durante transmisiones relacionadas con fallecimientos de miembros de la realeza. Los anuncios de este tipo también están ensayados previamente y siguen una estructura definida para garantizar una comunicación uniforme en todas las cadenas.

La emisora interrumpió su señal durante varios minutos

Radio Caroline, con sede en Essex, mantuvo suspendida su programación durante aproximadamente 15 minutos siguiendo el procedimiento previsto para este tipo de situaciones. De acuerdo con Press Association, la reproducción de la emisión correspondiente al martes entre las 13:58 y las 17:00 horas dejó de estar disponible en el sitio web de la emisora.

Peter Moore atribuyó lo ocurrido a “un fallo informático ocurrido en el estudio principal” y aseguró que la activación de la grabación fue involuntaria. También señaló que la emisora espera continuar difundiendo mensajes institucionales de la familia real británica. En ese sentido, escribió: “Radio Caroline ha tenido el placer de emitir el mensaje de Navidad de Su Majestad la reina, y ahora el del rey, y esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años más”.

El rey Carlos III continúa desarrollando actividades oficiales después de haber informado en febrero de 2024 que recibe tratamiento contra el cáncer. En los últimos días, el monarca había retomado compromisos públicos y visitó Belfast junto a la reina Camila para participar en un evento de música folclórica local.

