Embajadora en Haití quedó grabada haciendo campaña a favor de Cepeda: “un candidato magnífico”

Hay una regla clara para los funcionarios públicos en época electoral: no participar en política. Sin embargo, se conoció que la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, habría ignorado las normas vigentes luego de que, durante una entrevista radial en ese país, expresara su respaldo político a Iván Cepeda. Las declaraciones se conocieron en medio de la recta final de las campañas presidenciales, antes de la primera vuelta prevista para este 31 de mayo. “Colombia ha cambiado. Colombia ha cambiado (...). La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, dijo la diplomática que fue nombrada en el cargo hace un año por el gobierno de Gustavo Petro.

Velásquez habría dicho estas palabras en medio de una conversación con Wendell Theodore, un reconocido periodista haitiano y presentador del programa Le Point. En la conversación, además, el periodista haitiano preguntó por la filiación política de Iván Cepeda. Ante esto, la embajadora respondió que pertenece al “mismo Pacto Histórico” y, reforzando su postura, añadió de inmediato que “es un buen hombre”. Tras el cuestionamiento del periodista, quien le preguntó: “¿Podemos decir que se trata del delfín del presidente Petro?”, la diplomática fue enfática en su apoyo a Cepeda. “Es lo mismo. Él está con nosotros. Él está con el pueblo”, afirmó la embajadora. Según explicó, su expectativa es que el senador logre la victoria para que pueda asistir, en noviembre de 2026, a los eventos de la semana de integración cultural entre Colombia y Haití. Aunque los candidatos continúan sumando apoyos desde distintos sectores, la participación en política por parte de funcionarios públicos sigue siendo una de las restricciones más estrictas durante el periodo electoral. Es más, por estos hechos podrían ser objeto de investigaciones y procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría General de la Nación.

¿Qué respondió Cepeda?