Caen por sorpresa: hombre a pie le robó el bolso a mujer en moto en oreja de Ferrocarril con la Regional, en Medellín

Una mujer, que iba de pasajera en su motocicleta, fue abordada por un hombre que apareció de “la nada”, en medio de la penumbra del intercambio de la avenida Ferrocarril con la avenida Regional, en el centro de Medellín. En cuestión de segundos, y de un brinco, le arrancó el bolso en el que llevaba todas sus pertenencias.
Los hechos ocurrieron a comienzos de esta semana en este intercambio, cuando el conductor de una motocicleta, que iba para el sur del Valle de Aburrá, detuvo su marcha al finalizar este intercambio para esperar el paso de otros vehículos.