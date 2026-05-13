Reservas mundiales de petróleo registran caída crítica por la guerra en Medio Oriente

El mundo está agotando sus reservas de petróleo a un “ritmo récord”, en un contexto de guerra en Oriente Medio que está castigando el suministro procedente del Golfo, alertó este miércoles la Agencia Internacional de Energía (AIE).
Las reservas globales bajaron en 117 millones de barriles en abril, indicó la agencia con sede en París en su informe mensual. El dato se añade al bajón de 129 millones de barriles ya registrado en el mes de marzo, tras el inicio de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán el 28 de febrero.
“La rápida contracción de las reservas, en medio de estas perturbaciones continuadas, puede hacer presagiar futuras subidas de precios del crudo”, agregó la AIE, que defiende los intereses de los países consumidores.
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