Nueva polémica en el Mundial: todos los árbitros del partido de Francia contra Marruecos serán argentinos

Una nueva polémica se desató en el Mundial de Norteamérica, ya que, tras las acusaciones de Egipto por lo sucedido en el duelo ante Argentina, ahora la FIFA designó a los árbitros que impartirán justicia en el duelo Francia-Marruecos y todos (seis) son argentinos. Y es que, tras lo sucedido en el duelo Argentina-Egipto, ahora los reflectores apuntan a que la FIFA no quiere que Messi se vuelva a enfrentar en una final ante la Francia de Kylian Mbappé. También le puede interesar: ¿La Fifa favorece a Argentina? Las acciones que alimentan el reclamo de aficionados y dirigentes del fútbol A través de sus medios oficiales, la FIFA confirmó a Facundo Tello como el árbitro central de los cuartos de final del Mundial 2026 entre ‘Les Blues’ y los ‘Leones del Atlas’; a pesar de las quejas y los reclamos que hizo Portugal por el desempeño del juez guacho, la FIFA lo vuelve a designar.

Elegir a estos cinco árbitros, todos argentinos, ha encendido una nueva polémica en el Mundial, y agita los reclamos de quienes aifrman que la entidad está favoreciendo al equipo en el que milita Lionel Messi. Otro ingrediente para la polémica es que, tras la final de Catar 2022, la rivalidad entre franceses y argentinos es amplia, pública y, por ello, que sean solo jueces argentinos los que vayan a impartir justicia en el duelo entre Francia y Marruecos por el paso a la semifinal, genera tanto ruido.