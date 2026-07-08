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Nueva polémica en el Mundial: todos los árbitros del partido de Francia contra Marruecos serán argentinos

Facundo Tello lidera la lista de cinco árbitros designados por FIFA para el primer juego de los cuartos de final en Norteamérica.

  • El árbitro argentino Facundo Tello será el líder de los seis jueces gauchos designados por FIFA para el duelo entre Francia y Marruecos, por los cuartos de final del Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
    El árbitro argentino Facundo Tello será el líder de los seis jueces gauchos designados por FIFA para el duelo entre Francia y Marruecos, por los cuartos de final del Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
  • Nueva polémica en el Mundial: todos los árbitros del partido de Francia contra Marruecos serán argentinos
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Una nueva polémica se desató en el Mundial de Norteamérica, ya que, tras las acusaciones de Egipto por lo sucedido en el duelo ante Argentina, ahora la FIFA designó a los árbitros que impartirán justicia en el duelo Francia-Marruecos y todos (seis) son argentinos.

Y es que, tras lo sucedido en el duelo Argentina-Egipto, ahora los reflectores apuntan a que la FIFA no quiere que Messi se vuelva a enfrentar en una final ante la Francia de Kylian Mbappé.

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A través de sus medios oficiales, la FIFA confirmó a Facundo Tello como el árbitro central de los cuartos de final del Mundial 2026 entre ‘Les Blues’ y los ‘Leones del Atlas’; a pesar de las quejas y los reclamos que hizo Portugal por el desempeño del juez guacho, la FIFA lo vuelve a designar.

Elegir a estos cinco árbitros, todos argentinos, ha encendido una nueva polémica en el Mundial, y agita los reclamos de quienes aifrman que la entidad está favoreciendo al equipo en el que milita Lionel Messi.

Otro ingrediente para la polémica es que, tras la final de Catar 2022, la rivalidad entre franceses y argentinos es amplia, pública y, por ello, que sean solo jueces argentinos los que vayan a impartir justicia en el duelo entre Francia y Marruecos por el paso a la semifinal, genera tanto ruido.

Nueva polémica en el Mundial: todos los árbitros del partido de Francia contra Marruecos serán argentinos

El silbato nacido en Bahía Blanca hace 44 años pitará su tercer partido en la cita de Norteamérica, y estará ayudado por sus coterráneos: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade en las bandas; mientras que el cuarto juez será Darío Herrera, el de reserva será Cristian Navarro y el VAR será Hernán Mastrangelo, también de Argentina.

En el AVAR será el uruguayo Leodan González y la SVAR será Tatiana Guzmán de Nicaragua.

Hay que recordar que los cuartos de final arrancan este jueves con el duelo entre Francia (subcampeón) y Marruecos, a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, y se podrá ver en el país a través de Directv con DGO y DAZN.

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