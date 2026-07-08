Hinchas bogotanos perdieron dos veces en centro comercial: primero contra Suiza y luego con ladrones

A pesar de que la Policía Metropolitana de Bogotá anunció que dispondría de un esquema de seguridad con 2.500 policías de refuerzo para monitorear y vigilar 48 centros comerciales, en uno de ellos se produjo un robo masivo de autopartes durante el partido de Colombia y Suiza en el Mundial de Fútbol de Norteamérica. El hecho se presentó en el Centro Comercial Plaza Claro, en la carrera 68A con la calle 24B, justo entre las 3:00 p.m. y las 5:30 p.m. de este martes, cuando toda la atención de los visitantes y autoridades se concentraba en las pantallas que transmitían el juego, el cual terminó a favor de los europeos en penaltys. De acuerdo con las denuncias preliminares, a 10 vehículos ubicados en el estacionamiento les robaron autopartes, principalmente espejos laterales, sin que nadie se diera cuenta.

Las víctimas acudieron a un CAI de la Policía cercano para instaurar la denuncia formal, pero de allá los mandaron para la Fiscalía. Horas antes del hecho, el comandante operativo de la Policía de Bogotá, coronel Álvaro Mora, había anunciado que la Institución protegería a los hinchas que participaran de la jornada futbolera “con más de 2.500 uniformados de todas las especialidades, cámaras, radios, drones y el helicóptero Halcón, para reforzar la seguridad en 48 centros comerciales, 27 zonas de comercio y 18 sectores de restaurantes y gastrobares”. Según el oficial, semejante dispositivo de seguridad tenía que ver con el hecho de que en los partidos anteriores “la cantidad de casos o requerimientos ciudadanos se incrementaron en un 64%, sobre todo en riñas en vía pública, atendiendo más de 1.400 incidentes”.

Según el Observatorio del Delito de la Secretaría de Seguridad, en lo corrido de 2026 se han presentado 50.758 hurtos a personas en la Capital, un 6,3% menos que el anterior, cuando por estos días se contabilizaban 54.196. En la categoría del hurto al comercio, van 3.481 casos reportados, mientras que en el mismo lapso de 2025 iban 4.015 (-13,3%). Y en cuanto al hurto de automotores, específicamente, en 2026 van 1.129 casos, un 13,9% menos que en el mismo tramo del año pasado, cuando iban 1.311. La cifra implica que cada día, en promedio, se presentó un hurto de este tipo en Bogotá. En esa metrópoli los hurtos de autopartes no solo están ligados a la delincuencia común, sino también a grupos de crimen organizado que se encargan de comercializar estos elementos en el mercado negro nacional y transnacional, según la Policía. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La banda de “Chucho”, azote de los parqueaderos de centros comerciales. Bloque de preguntas y respuestas