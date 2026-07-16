Atlético de Madrid domina las finales del Mundial: por tercera edición consecutiva es el club con más representantes

El Atlético de Madrid volverá a tener un papel protagónico en la final de este Mundial 2026. Más allá de no contar con un equipo campeón del torneo, el conjunto colchonero se ha consolidado como el club que más futbolistas aporta al partido por el título, una tendencia que ya completa tres ediciones consecutivas.
La final entre España y Argentina tendrá una importante presencia rojiblanca. En total, nueve jugadores del Atlético de Madrid estarán en el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo, una cifra que ratifica el peso internacional de la plantilla dirigida por Diego Simeone.