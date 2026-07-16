Atlético de Madrid domina las finales del Mundial: por tercera edición consecutiva es el club con más representantes

La final entre España y Argentina tendrá una importante presencia rojiblanca. En total, nueve jugadores del Atlético de Madrid estarán en el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo, una cifra que ratifica el peso internacional de la plantilla dirigida por Diego Simeone.

El Atlético de Madrid volverá a tener un papel protagónico en la final de este Mundial 2026. Más allá de no contar con un equipo campeón del torneo, el conjunto colchonero se ha consolidado como el club que más futbolistas aporta al partido por el título, una tendencia que ya completa tres ediciones consecutivas.

Por el lado de España, el club madrileño aporta a Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo, mientras que la Selección Argentina contará con Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Thiago Almada, todos integrantes del plantel colchonero.

Este dominio no es una casualidad. Ya en el Mundial de Rusia 2018, el Atlético fue el equipo con mayor representación en la final entre Francia y Croacia. En aquella ocasión tuvo cuatro futbolistas: el croata Šime Vrsaljko y los franceses Antoine Griezmann, Lucas Hernández y Thomas Lemar, quienes terminaron celebrando el título con la selección gala.

Cuatro años después, en Catar 2022, el panorama se repitió. El Atlético volvió a ser el club con más jugadores en la final entre Argentina y Francia, nuevamente con cuatro representantes. Los franceses Antoine Griezmann y los argentinos Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa fueron protagonistas del duelo que terminó consagrando a la Albiceleste.

Ahora el dominio es aún mayor. Los nueve representantes del Atlético de Madrid superan ampliamente la cifra alcanzada en las dos ediciones anteriores y reflejan el crecimiento de una plantilla que reúne figuras de dos de las selecciones más fuertes del planeta.

El dato también confirma el excelente trabajo de captación y consolidación de talento realizado por la institución española. A lo largo de los últimos años, el Atlético ha logrado conformar un grupo de futbolistas capaces de competir al máximo nivel tanto en LaLiga como en las grandes competencias internacionales.