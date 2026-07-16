Este es el acuerdo de Petro con Venezuela que la Corte frenó antes de entrar en vigor

La Corte Constitucional determinó que el acuerdo firmado entre Colombia y Venezuela para crear una Zona Económica Especial Binacional no puede producir efectos jurídicos en el país mientras no sea aprobado por el Congreso y revisado por la propia Corte, como ocurre con los tratados internacionales.
El acuerdo entre ambos países fue anunciado en su momento para la creación de una “zona binacional de paz” con la que buscarían potenciar el comercio, la industria, el turismo y el transporte entre los vecinos. La diplomacia venezolana lo consideró “un paso histórico”.