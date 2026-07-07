Noguera, Gómez Amín y Beltrán: ¿Quiénes son y de dónde vienen los nuevos ministros de Transporte, Comercio y Vivienda?

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes seis nuevas designaciones ministeriales, una decisión que confirmó las versiones que desde hacía varias semanas circulaban en los equipos de empalme sobre la conformación de su gabinete.
Entre los nombramientos más relevantes figuran tres carteras estratégicas para el desarrollo económico del país. Elsa Noguera asumirá el Ministerio de Transporte, Mauricio Gómez Amín llegará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Jaime Andrés Beltrán será el nuevo ministro de Vivienda.
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Los tres hacen parte de los equipos de empalme del presidente electo y, además, Beltrán y Gómez Amín participaron activamente en la campaña presidencial.