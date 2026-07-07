¡Como en Europa! Alcaldía de Bogotá remata casas desde $25 millones: así puede comprar una

Las historias de pueblos en Italia y otros países europeos que venden casas por apenas un euro han dado la vuelta al mundo durante los últimos años. Aunque estas iniciativas buscan recuperar viviendas abandonadas y exigen a los compradores invertir en su restauración, han despertado el interés de miles de personas que sueñan con adquirir una propiedad a bajo costo.
En Colombia existe una alternativa que, aunque no llega a ese precio simbólico, sí ofrece inmuebles con valores muy por debajo del mercado.
Ese es el caso de la Alcaldía de Bogotá, que, a través del Portal Inmobiliario de Bogotá, mantiene abierta una oferta de bienes fiscales que incluye apartamentos, lotes, locales comerciales e incluso participaciones en hoteles, con precios que parten desde los 25,9 millones de pesos.