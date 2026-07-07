Los memes no perdonan a Argentina: así reaccionaron las redes tras remontada contra Egipto

Durante más de una hora, Egipto estuvo cerca de dar uno de los golpes del Mundial. El equipo africano ganaba 2-0 y tenía contra las cuerdas a Argentina, vigente campeona del mundo. Sin embargo, el partido cambió en el último tramo y terminó con una remontada que, además de sellar el 3-2 para Argentina, abrió un debate en redes sociales sobre “un trato preferencial” de la FIFA hacia la selección sudamericana. Entérese: ¿Con ayuda? Así fue el gol que le anularon a Egipto tras polémico llamado del VAR

Egipto tomó la ventaja desde los primeros minutos. A los 15, Yasser Ibrahim marcó de cabeza tras un tiro de esquina y puso el 1-0. Antes del descanso, el arquero Mostafa Shobeir sostuvo el resultado al detener un penalti ejecutado por Lionel Messi, una acción que mantuvo la diferencia al cierre del primer tiempo. La selección africana amplió el marcador en el minuto 67 con un gol de Mostafa Zico, luego de un contragolpe. Con el 2-0, Argentina quedó al borde de la eliminación. Lea más: Argentina remontó ante Egipto 3-2 en Atlanta y selló su tiquete a cuartos de final en el Mundial; vea aquí los goles y las polémicas

La reacción comenzó en el minuto 79, cuando Cristian “Cuti” Romero descontó con un cabezazo. Cuatro minutos después, Messi marcó el empate y dejó atrás el penalti fallado en la primera parte. Cuando el encuentro se encaminaba al tiempo suplementario, Enzo Fernández anotó de cabeza en el minuto 90+3 tras un centro de Lautaro Martínez y completó la remontada que clasificó a Argentina a los cuartos de final. Le puede interesar: Video | Messi erró su penalti contra Egipto y se convirtió en el jugador que más penales ha fallado en la historia de los mundiales Después del partido, las redes sociales estallaron; en X, Facebook, Instagram y TikTok comenzaron a circular memes sobre el cambio del marcador, el penalti fallado por Messi, la eliminación de Egipto después de haber tenido una ventaja de dos goles y la clasificación argentina.

Esta es una recopilación de los mejores memes que dejó la remontada de Argentina ante Egipto:

Otra parte de las publicaciones se centró en el arbitraje y en las decisiones revisadas por el VAR. Loa internautas volvieron a difundir mensajes que hablaban de un supuesto favoritismo de la FIFA hacia Argentina. De interés: En vivo | Colombia empata con Suiza en Vancouver en un partido cerrado y pocas opciones de gol

Bloque de preguntas y respuestas:

1. ¿Por qué los memes de Argentina vs. Egipto se hicieron virales? 2. ¿Quién marcó los goles de Argentina en la remontada ante Egipto? Los goles de la victoria fueron obra de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, quienes permitieron que la selección argentina pasara de perder 0-2 a ganar 3-2.