Video | Neymar “debutó” con Brasil después de 981 días: así fue su ingreso contra Escocia en el Mundial

Pasaron 981 días para que Neymar volviera a jugar con la Selección de Brasil. La última vez que el futbolista brasileño había vestido la camiseta de su país fue el 17 de octubre del 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda en el duelo entre la canarinha y Uruguay por las eliminatorias a Norteamérica 2026.

Desde entonces hasta este miércoles 24 de junio, cuando Brasil enfrentó a Escocia en el estadio de Miami por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de la Copa del Mundo, el extremo vivió un infierno. Estuvo cerca de quedarse fuera del torneo. De hecho, fue uno de los últimos convocados por Carlo Ancelotti. Hubo muchas dudas entorno a su nombre. Además, se lesionó antes del inicio del campeonato.

Sin embargo, lo aguantaron. Al minuto 76 del duelo ante los escoceses, Neymar ingresó, en medio del aplauso ensordecedor de los aficionados brasileños que llegaron al estadio, por Mateus Cunha para hacer su debut oficial en este Mundial, el cuarto que disputa en su carrera.