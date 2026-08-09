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Video | ¡De otro planeta! Lateral sorprendió con una asistencia de lujo tras una maniobra circense en Rusia

La segunda división de Rusia regaló una de las imágenes del fin de semana en el mundo del fútbol

  • Nader Mohammadi haciendo la pirueta que le da la vuelta al mundo. FOTO: Captura de vídeo
    Nader Mohammadi haciendo la pirueta que le da la vuelta al mundo. FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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En el partido entre el SKA-Jabárovsk y el Spartak Kostroma por la segunda división del fútbol ruso, se dio una de las jugadas del año del balompié a nivel mundial. Cuando corría el minuto 82 de compromiso, el lateral iraní del equipo visitante lanzó al área un saque de banda de forma poco convencional.

Nader Mohammadi es el nombre del marcador de punta que le da la vuelta al mundo. El jugador que llegó esta temporada al Kostroma realizó una mortal o como se le conoce en Colombia, una “vueltacanela” con el balón en sus manos. Este movimiento ayuda a la potencia al saque y genera un mayor recorrido en el balón cuando sale disparado de las manos del lateral.

Con el impulso que fue mayor a 20 metros, Mohammadi le colocó la pelota en la cabeza a su compañero de equipo, Amur Kalmykov, quien anotó su tercer gol del compromiso gracias a la pirueta ingeniada el iraní.

Si bien la jugada es complicada de realizar y poco común, tiene sus antecedentes. El estonio Risto Kallaste la realizó constantemente a lo largo de su carrera, lo mismo que el ex lateral inglés del Newcastle, Steve Watson en la década de 1990.

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Lea también: Video | Jugador en Brasil festejó gol saltando unas vallas, pero cayó a un túnel, se lesionó y el VAR se lo anuló

¿Quién es Nader Mohammadi, el jugador que hizo un saque de banda con una mortal?
Nader Mohammadi es un lateral iraní que juega en el Spartak Kostroma, de la segunda división del fútbol ruso. Llegó al club esta temporada y se hizo viral por ejecutar un saque de banda realizando una mortal hacia adelante.
¿Cómo hizo Nader Mohammadi el saque de banda acrobático?
Mohammadi tomó impulso, sostuvo el balón con las manos y realizó una mortal antes de soltarlo durante el movimiento. La pirueta le permitió generar potencia y enviar el balón a más de 20 metros, directamente hacia el área rival.
¿El saque de banda de Nader Mohammadi terminó en gol?
Sí. El saque de banda de Mohammadi llegó a la cabeza de su compañero Amur Kalmykov, quien convirtió el tercer gol del Spartak Kostroma en el partido contra SKA-Jabárovsk.
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