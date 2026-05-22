Canadá apunta alto en el Mundial 2026 con la mejor generación de su historia

Exactamente 150 años después de que el Carlton Cricket Club y el Toronto Lacrosse Club disputaran el primer partido de fútbol organizado del que se tiene constancia en Canadá, en 1876, el fútbol canadiense se prepara por fin para vivir su gran estreno mundialista como anfitrión. Cuando Canadá enfrente a Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto, en el debut de la selección en un Mundial organizado en su territorio, culminará un largo proceso de desarrollo que permitió al fútbol consolidarse en un país históricamente dominado por el hockey sobre hielo. El balompié, ya convertido en el deporte con más practicantes en Canadá, con casi un millón de jugadores registrados, recibirá un nuevo impulso con la Copa del Mundo de 2026, que contribuirá al crecimiento acelerado del panorama futbolístico nacional. Lea: Colombia no pudo superar “los golpes” de Canadá y empató sin goles ante un posible rival en el Mundial, ¿qué faltó?

Canadá albergará 13 partidos del torneo –seis en Toronto y siete en Vancouver– y, además de Bosnia y Herzegovina, comparte el Grupo B con Catar y Suiza. En sus dos participaciones anteriores en los Mundiales de México 1986 y Catar 2022, la selección canadiense perdió sus seis encuentros. Sin embargo, el seleccionador Jesse Marsch insiste en que los coanfitriones no participarán únicamente para cumplir un papel simbólico en el certamen. “Queremos ganar la Copa del Mundo”, dijo Marsch en una entrevista concedida el año pasado. “Puede que suene ridículo, pero ¿por qué íbamos a participar en cualquier torneo en cualquier momento y pensar: ‘Sí, veamos qué tal nos va, y quizá consigamos una victoria. ¿O podremos marcar un gol?’”. Marsch afirmó que ese tipo de mentalidad pertenece al “discurso del pasado” del fútbol canadiense.

Llenos de confianza

Marsch considera que existen razones suficientes para el optimismo gracias a una generación considerada por muchos como la mejor selección canadiense de la historia, liderada por el lateral izquierdo Alphonso Davies, figura del Bayern Munich, y Jonathan David, delantero de la Juventus. “En este equipo el nivel al que creemos que podemos llegar está aumentando”, afirmó el entrenador estadounidense. “Sabemos que será difícil. No creo que nuestro grupo sea fácil. Es posible que quedemos eliminados en la fase de grupos, como cualquier otro equipo. Pero creemos en nosotros mismos, creemos en nuestro equipo y creemos en nuestros jugadores”.