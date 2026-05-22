Acusan a influencer de abandonar perros rescatados de inundaciones en Córdoba: Chica Camis se defendió

La crisis humanitaria provocada por las inundaciones en Córdoba durante febrero de 2026 no solo dejó miles de familias damnificadas. También abrió una emergencia silenciosa que afectó a cientos de animales atrapados entre el agua, el barro y la falta de alimento. En municipios y corregimientos como Montería, Martinica, Berlín, Tierralta y sectores cercanos a Urrá, organizaciones animalistas, veterinarios, voluntarios y creadores de contenido se desplazaron para intentar rescatar perros y gatos abandonados o heridos tras las crecientes. Reportajes publicados durante la emergencia evidenciaron el impacto de las inundaciones en los animales. Habitantes denunciaron la presencia de perros, gatos, cerdos y otras especies muertas bajo el agua, mientras líderes sociales advertían sobre posibles riesgos sanitarios por la descomposición de los cuerpos y la contaminación de las zonas afectadas.

En medio de ese panorama, varios influenciadores comenzaron campañas de recolección de ayudas y jornadas de rescate. Entre ellos estuvo la creadora de contenido Camila Reyes Londoño, conocida en redes sociales como “Chica Camis”. Conozca: Colombia y los fenómenos climáticos: ¿cuál causa más muertes, La Niña o El Niño? El 17 de febrero, la influencer anunció públicamente que viajaría a Córdoba junto a una veterinaria para apoyar a los animales afectados. A través de sus redes sociales pidió donaciones de comida, medicamentos y otros implementos para perros y gatos. Días después publicó registros desde las zonas afectadas mostrando jornadas de alimentación, atención veterinaria y traslado de animales. También compartió mensajes en los que buscaba hogares de paso y adopciones para varios perros rescatados durante la emergencia.

Sin embargo, meses después, la situación volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que la Fundación Patrulla Criolla publicara una serie de historias en Instagram en las que aseguraba que varios perros provenientes de Córdoba habrían quedado bajo su responsabilidad sin el apoyo esperado. Siga leyendo: Familias de Córdoba entre el agua y el drama por perderlo todo La fundación afirmó que recibió animales rescatados durante la emergencia y aseguró que algunos llegaron con enfermedades como parvovirus, anemia, hongos, hemoparásitos y otras complicaciones médicas. Además, sostuvo que enfrenta una deuda veterinaria relacionada con la atención de esos perros.

Comunicado de la Fundación Patrulla Criolla vía Instagram. FOTO: Patrulla Criolla.

En sus publicaciones, la organización señaló que todavía busca hogar para algunos de los animales y cuestionó la supuesta falta de acompañamiento posterior al rescate. Tras la difusión de esos mensajes, Camila Reyes Londoño publicó un video en el que respondió a los señalamientos y explicó su versión de los hechos. Lea más: Recuperación de zonas y obras de infraestructura: así se destinarán los $6 billones que llegarán a la UNGRD Afirmó que el ingreso de los animales a la fundación habría sido coordinado previamente con el responsable de la organización. Según dijo, mientras se encontraba en Montería, le pidió apoyo para recibir varios perros rescatados y, posteriormente, enviaba fotografías de los animales para definir cuáles podían ser trasladados. “Yo le mandaba foto de los perros y él escogía el perro que iba a entrar en su fundación”, afirmó la creadora de contenido en el video publicado en redes sociales. La influencer también sostuvo que, tras la selección de los animales, comenzó a buscar posibles hogares adoptantes y creó grupos de WhatsApp con personas interesadas en recibirlos.