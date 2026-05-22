Acusan a influencer de abandonar perros rescatados de inundaciones en Córdoba: Chica Camis se defendió

La crisis humanitaria provocada por las inundaciones en Córdoba durante febrero de 2026 no solo dejó miles de familias damnificadas. También abrió una emergencia silenciosa que afectó a cientos de animales atrapados entre el agua, el barro y la falta de alimento.
En municipios y corregimientos como Montería, Martinica, Berlín, Tierralta y sectores cercanos a Urrá, organizaciones animalistas, veterinarios, voluntarios y creadores de contenido se desplazaron para intentar rescatar perros y gatos abandonados o heridos tras las crecientes.
Reportajes publicados durante la emergencia evidenciaron el impacto de las inundaciones en los animales. Habitantes denunciaron la presencia de perros, gatos, cerdos y otras especies muertas bajo el agua, mientras líderes sociales advertían sobre posibles riesgos sanitarios por la descomposición de los cuerpos y la contaminación de las zonas afectadas.