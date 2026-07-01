Mbemba, capitán de Congo en el Mundial no sabe cuándo nació: esta es la historia de sus 4 registros

El mejor jugador de campo de la Selección de Congo en el duelo de 16avos de final del Mundial 2026 no sabe cuándo nació. El futbolista Chancel Mbemba, capitán del seleccionado africano, podría tener entre 31 y 37 años.
Sobre el nacimiento del defensa central del Lille de Francia solo hay algo claro: vino al mundo en Kishasa, la capital de la República Democrática del Congo. Esa urbe, la más avanzada del país, tiene una población de 18.5 millones de personas. Además, cuenta con un sistema “occidental” de registro civil.