De Tumaco a Santa Marta: los colombianos que hicieron historia con la selección de Suiza

Se trata de Alessandro Frigerio Payán y Johan Vonlanthen, dos nombres separados por más de siete décadas, pero unidos por una particularidad: ambos nacieron en Colombia y representaron a Suiza en los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Aunque Colombia y Suiza han construido caminos futbolísticos muy distintos, la historia de ambas selecciones tiene un punto de encuentro inesperado: dos jugadores nacidos en territorio colombiano que llegaron a vestir la camiseta helvética en el fútbol internacional.

Alessandro Frigerio, el pionero que llegó desde Tumaco

La historia comenzó con Alessandro Frigerio Payán, nacido en Tumaco en 1914. Aunque sus primeros años estuvieron ligados a Colombia, su carrera futbolística se desarrolló principalmente en Suiza, país donde se convirtió en una de las figuras más destacadas de la época.

Frigerio fue un delantero de gran capacidad goleadora, reconocido por su potencia ofensiva y su olfato dentro del área. En el fútbol suizo dejó huella al conquistar títulos y convertirse en uno de los atacantes más importantes de su generación.

Sus actuaciones le permitieron llegar a la selección de Suiza, con la que disputó la Copa Mundial de Fútbol de 1938. Allí escribió una página especial para Colombia: se convirtió en el primer futbolista nacido en el país en jugar un Mundial.

En una época en la que las comunicaciones y los registros internacionales eran mucho más limitados, su presencia pasó casi desapercibida en Colombia, pero representó un antecedente histórico para el fútbol nacional. Además, también fue árbitro en la época del “Dorado”.

Johan Vonlanthen, el talento de Santa Marta que brilló en Europa

Más de 70 años después apareció Johan Vonlanthen, nacido en Santa Marta en 1986. A diferencia de Frigerio, su vínculo con Suiza llegó desde la infancia, cuando emigró junto a su familia y comenzó su formación futbolística en territorio helvético.

Su talento lo llevó a debutar muy joven en el fútbol profesional y rápidamente llamó la atención de grandes clubes. Pasó por equipos como PSV Eindhoven, donde compartió vestuario con grandes figuras del fútbol europeo, y también tuvo experiencias en otras ligas del continente.

Con la selección suiza alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera en la Eurocopa 2004. En ese campeonato marcó un gol histórico frente a Francia y se convirtió en el jugador más joven en anotar en la historia del torneo, con apenas 18 años.

Vonlanthen estaba llamado a ser una de las grandes promesas del fútbol suizo. Sin embargo, las lesiones frenaron su progresión y le impidieron disputar las Copas del Mundo de 2006 y 2010, torneos para los que había estado en los planes de la selección.

Dos historias, un vínculo entre Colombia y Suiza

Alessandro Frigerio y Johan Vonlanthen representan dos épocas diferentes del fútbol. El primero abrió el camino en los años treinta, cuando logró convertirse en pionero mundialista; el segundo simbolizó la generación moderna de talentos suizos con raíces internacionales.