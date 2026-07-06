De Tumaco a Santa Marta: los colombianos que hicieron historia con la selección de Suiza

Aunque Colombia y Suiza han construido caminos futbolísticos muy distintos, la historia de ambas selecciones tiene un punto de encuentro inesperado: dos jugadores nacidos en territorio colombiano que llegaron a vestir la camiseta helvética en el fútbol internacional.
Se trata de Alessandro Frigerio Payán y Johan Vonlanthen, dos nombres separados por más de siete décadas, pero unidos por una particularidad: ambos nacieron en Colombia y representaron a Suiza en los escenarios más importantes del fútbol mundial.