Supersalud denuncia penalmente al alcalde Federico Gutiérrez por presunta violencia y obstrucción a auditoría en Medellín

La Superintendencia Nacional de Salud y las administraciones de Medellín y Antioquia parecen seguir agarradas. Este lunes 6 de julio, la entidad nacional denunció al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, por presuntos delitos de violencia contra servidor público y obstrucción al ejercicio de funciones públicas.
Según la Superintendencia, el equipo auditor habría enfrentado situaciones de “maltrato” por parte de funcionarios de la Alcaldía en medio de la auditoría que adelanta a la Secretaría de Salud del Distrito. En un comunicado público, señala en concreto tanto al alcalde como a la subsecretaria jurídica del Distrito, Liliana Correa.
Además de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación, la entidad informó que puso los hechos en conocimiento de la Procuraduría General para que determine si hay lugar a investigaciones disciplinarias.
Entérese: A un mes del cambio de gobierno, Quintero lleva otra de sus fichas a la Supersalud
La Superintendencia explicó que actualmente mantiene auditorías simultáneas a las secretarías de Salud de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia, para lo cual dispuso un equipo de 13 auditores encargados de verificar el manejo de los recursos públicos destinados al sistema de salud.
La entidad, dirigida por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, señaló que estas actuaciones hacen parte de un plan nacional de inspección, vigilancia y control y reiteró que “ninguna autoridad territorial está por encima de la ley ni puede impedir el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control”.
El alcalde se refirió al tema este mismo lunes en una rueda de prensa con fuertes críticas contra el superintendente de Salud, Daniel Quintero, y el Gobierno nacional.
El mandatario aseguró que la actuación de la Supersalud hace parte de una estrategia política y cuestionó que Quintero continúe al frente de la entidad pese a las investigaciones que enfrenta por presuntos hechos de corrupción durante su administración en Medellín.
Gutiérrez afirmó que los funcionarios de la Superintendencia “están viendo qué daño hacen” en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y Antioquia antes de finalizar el actual gobierno.