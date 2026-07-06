¿Siguen las asperezas en la casa real? Palacio de Buckingham rechazó alojar al príncipe Harry

La visita del príncipe Harry al Reino Unido volvió a poner en evidencia la difícil relación que mantiene con la familia real británica. Inicialmente, parecía ser un viaje para avanzar en los preparativos de los Invictus Games 2027 pero se ha generado una nueva controversia, luego de que el Palacio de Buckingham negara que el duque de Sussex fuera a alojarse en la residencia oficial del rey Carlos III. Harry, de 41 años, llegó este lunes a Londres para participar en reuniones relacionadas con los Invictus Games, la competencia internacional para militares y veteranos heridos o enfermos que él mismo fundó en 2014 y cuya próxima edición se celebrará en Birmingham. El viaje había despertado gran expectativa porque, en un principio, estaba previsto que lo acompañaran su esposa, Meghan Markle, y sus hijos Archie y Lilibet. De haberse concretado, habría sido la primera visita conjunta de la familia al Reino Unido desde 2022. Sin embargo, días antes del desplazamiento se confirmó que el príncipe viajaría solo, aunque no se descarta que Meghan y los niños se reúnan con él posteriormente en otra ciudad.

La polémica aumentó este lunes cuando varios medios británicos, citando fuentes cercanas al duque de Sussex, aseguraron que Harry se hospedaría en el Palacio de Buckingham durante su estancia en Londres. La información alimentó las especulaciones sobre un posible acercamiento entre el príncipe y su padre, el rey Carlos III. No obstante, menos de dos horas después, el propio Palacio desmintió esas versiones y explicó que la invitación para alojarse en Buckingham había expirado porque Harry no la aceptó dentro del plazo establecido. Lea más: El príncipe Harry llega a Londres: ¿habrá reconciliación con su padre, el rey Carlos III? La respuesta no tardó en llegar. Un portavoz del príncipe calificó de “decepcionante” que la invitación hubiera sido retirada “en el último momento” y explicó que el retraso obedeció a que el duque debía resolver previamente las medidas de seguridad para su estancia en el Reino Unido. Según su equipo, Harry pasó los últimos días organizando un dispositivo de protección alternativo para poder aceptar finalmente la oferta de alojamiento durante el fin de semana. La seguridad sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto entre el príncipe y las autoridades británicas. Desde que Harry y Meghan renunciaron a sus funciones como miembros activos de la realeza en 2020 y se trasladaron a California, dejaron de contar con protección policial permanente financiada por el Estado.

Desde entonces, cada visita al Reino Unido es evaluada de manera individual por las autoridades. Harry llevó el caso ante los tribunales, pero perdió la demanda, una decisión que ha criticado en repetidas ocasiones por considerar que pone en riesgo a su familia.

Un escándalo más en medio de un juicio contra un medio británico

La controversia por el hospedaje coincide además con otro momento delicado para el duque de Sussex. Este martes se conocerá la sentencia del proceso judicial que impulsó junto con otras celebridades contra el propietario del diario Daily Mail, al que acusan de obtener información mediante métodos ilegales. Durante el juicio, celebrado en enero, Harry declaró ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales y aseguró que los tabloides hicieron la vida de Meghan “absolutamente insoportable”, en una de las intervenciones más emotivas del proceso.