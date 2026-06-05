Video | Hombre se trepó a un poste y murió por una descarga eléctrica en barrio de Medellín

Habitantes del barrio Moravia, en el nororiente de Medellín, quedaron consternados tras presenciar un trágico hecho que derivó en la muerte de un hombre. El pasado jueves 4 de junio y según versiones preliminares, se produjo una discusión entre unos vecinos en la carrera 57 con calle 85 de esta localidad. Lea más: Descarga mortal en Doradal: un rayo acabó con 25 cabezas de ganado La situación cada vez se ponía más tensa, por lo que unidades de la Policía tuvieron que acudir al lugar a verificar lo sucedido y mediar con las personas involucradas. Sin embargo, uno de los implicados en el rifirrafe, al notar la presencia de las autoridades, decidió emprender la huida. No se fue corriendo ni tampoco en ningún vehículo, sino que decidió treparse a los techos de las casas. Este hombre —quien, al parecer y de acuerdo con versiones extraoficiales, sufría de problemas psiquiátricos— empezó a pasearse por balcones y ventanas, para luego montarse a un poste de energía. Lo más crítico del asunto, además de la cantidad de personas que de a poco se concentraban en la zona, es que este sujeto empezó a echarse agua mientras estaba rodeado de cables de energía, lo que generó aún más preocupación tanto en la comunidad como en las autoridades.

Video tomado de redes sociales.

Minutos después, ocurrió lo que muchos temían: el hombre sufrió una descarga eléctrica, y cayó al suelo desde una altura aproximada de 10 metros. Entérese: Un rayo incendió y destruyó dos viviendas en Sabanalarga, Antioquia Los vecinos empezaron a correr despavoridos: unos alejándose del cuerpo, que quedó en plena vía, y otros acercándose aún más para ver si aún seguía con vida. No obstante, producto de la fuerte descarga, falleció. La víctima fue identificada como Jhon Alejandro Correa y tenía 29 años de edad.

Fallecidos por descargas eléctricas en Medellín

En lo que va de este año en la capital antioqueña, se presentaron por lo menos otros dos casos similares que quedaron documentados. El más reciente ocurrió hace apenas un mes. Un hombre, quien presuntamente se quería meter a robar al D1 del Mall del Indio en la vía Las Palmas, quedó atrapado en unas redes de energía mientras intentaba acceder al sitio. Su cuerpo fue hallado por los mismos trabajadores del lugar. Según versiones de las autoridades, la víctima habría sufrido una descarga eléctrica tras quedar colgado de un cable. El otro hecho se registró en marzo, cuando un trágico accidente laboral cobró la vida de un hombre en el nororiente de Medellín, luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en una vivienda. Al parecer, el hombre –identificado como Cristian Alberto Rúa Acevedo de 47 años de edad– se encontraba trabajando en un tercer piso, y sufrió una descarga eléctrica tras manipular un objeto metálico que a su vez hizo contacto con un cable de energía. La víctima fue llevada de urgencia a la Unidad Hospitalaria Santa Cruz por los mismos vecinos que presenciaron el suceso. Allí alcanzó a ser ingresado; sin embargo, pese a los esfuerzos por atenderlo, momentos después no registraba signos vitales.

Recomendaciones a tener en cuenta

Las redes eléctricas de media y alta tensión representan un riesgo extremo para cualquier persona que no cuente con la capacitación y los equipos de protección idóneos. Incluso, sin necesidad de tocar un cable, alguien puede sufrir una descarga por proximidad debido al arco eléctrico que se produce por el alto voltaje. Por ende, las recomendaciones -para muchos obvias pero igual de necesarias- son no subir a postes o estructuras eléctricas, no intentar retirar objetos atrapados en redes de energía, mantener una distancia prudente si ve un cable tendido en el suelo o a medio colgar, y reportar a la empresa encargada cualquier anomalía que pueda presentarse.