Abelardo de la Espriella plantea evaluar la salida de Colombia de la ONU y la OEA si llega a la Presidencia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, afirmó este jueves, durante una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez en el programa Vélez por la Mañana y Canal 1, que evaluaría la salida de Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en caso de ser elegido presidente. El aspirante señaló que revisaría la permanencia del país en estos organismos multilaterales como parte de una estrategia orientada a reducir gastos estatales y redirigir recursos hacia necesidades internas. Lea más: Partidarios de Cepeda se manifestaron frente a sede de campaña de De la Espriella en Bogotá: “fue intimidante, pero no hubo vandalismo”

La propuesta fue expuesta durante una entrevista concedida este jueves a Luis Carlos Vélez. FOTO: PÁGINA OFICIAL DEL CANDIDATO.

Durante la conversación, De la Espriella indicó que la decisión aún no está tomada de manera definitiva, aunque reconoció que actualmente se inclina por esa posibilidad. “Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, manifestó. El candidato explicó que su propuesta estaría vinculada a una revisión de compromisos internacionales y al análisis de los recursos que Colombia destina a entidades multilaterales. Según expuso, esos fondos podrían ser utilizados en programas y proyectos dentro del territorio nacional.

Implicaciones de una eventual salida de la ONU y la OEA

La eventual retirada de Colombia de estos organismos tendría efectos sobre la participación del país en espacios de cooperación internacional, concertación diplomática y discusión de asuntos regionales y globales. La ONU reúne a la mayoría de los Estados del mundo y funciona como un escenario de coordinación en temas como derechos humanos, seguridad internacional, desarrollo sostenible, ayuda humanitaria y cambio climático. Por su parte, la OEA concentra la cooperación política entre los países del continente americano y trabaja en asuntos relacionados con democracia, seguridad regional, cooperación entre Estados miembros. Una eventual desvinculación podría representar una reducción en las contribuciones económicas que realiza Colombia a estas entidades. Sin embargo, la pertenencia a estos organismos también permite al país participar en procesos multilaterales, acceder a mecanismos de cooperación y mantener canales diplomáticos con otros gobiernos. Hasta el momento, De la Espriella no ha detallado el procedimiento que seguiría para concretar una eventual salida de la ONU y la OEA ni ha precisado qué organismos internacionales tendrían prioridad en la política exterior de un eventual gobierno suyo.

Partidarios de Cepeda se manifestaron frente a sede de campaña de De la Espriella en Bogotá

En medio del ambiente político previo a la segunda vuelta presidencial, seguidores de Iván Cepeda se concentraron frente a la sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Bogotá. Durante la jornada se registraron intercambios de palabras, gritos y arengas entre simpatizantes de ambos candidatos, según muestran videos difundidos en redes sociales, en los que también se observa a manifestantes portando afiches de Cepeda. El episodio ocurrió en un contexto de creciente confrontación verbal entre los dos aspirantes presidenciales desde que avanzaron a la segunda vuelta. En sus intervenciones públicas, ambos han intercambiado señalamientos. Cepeda ha calificado a De la Espriella como “fascista”, “homófobo” y “misógino”, mientras que el candidato de Defensores de la Patria se ha referido a su contendor como “impedido”.

Reporte de la Secretaría de Seguridad de Bogotá