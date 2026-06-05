Denuncian que Gobierno se habría gastado cerca de medio billón de la Unidad de Víctimas para los ‘tarimazos’ de Petro

En mayo de 2025, el congresista electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció que, durante ese año y el anterior, la Unidad de Víctimas habría usado más de $200.000 millones de pesos del presupuesto en “eventos, politiquería y logística”. Para noviembre del mismo año, aseguró que aquel gasto para aquel rubro había subido a más de $400.000 millones. Hoy, la denuncia vuelve a salir a flote tras un lío judicial.

En su momento, ante el amplio gasto, Gloria Cuartas, directora de la entidad, quedó en el medio de la polémica.

“La Alcaldía de Bogotá no puede esperar que la Unidad para las Víctimas destine los recursos que tiene asignados para procesos de retorno al pago de albergues”, le dijo a la prensa en medio de la crisis humanitaria y de orden público que había en la capital debido al éxodo de la comunidad, que pedía atención a sus derechos.

”La Unidad de Víctimas no puede pagar albergues”, añadió, diciendo que tomarían acciones puntuales con algunas familias Emberá, y que el presupuesto de la Unidad para las Víctimas sería destinado al retorno de todos hacia sus territorios.