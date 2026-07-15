Así fue como la España de De la Fuente logró neutralizar y vencer a Francia, gran favorita a ganar el Mundial

El Estadio de Dallas fue testigo de una de las máximas del fútbol, tanto de selecciones como de clubes: los equipos completos se imponen a las individualidades. La selección de Francia llegó a la semifinal de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 como la máxima candidata a quedarse con el trofeo, pero esta idea solo se sustentó en su capacidad goleadora, en un Kylian Mbappé, un Ousmane Dembélé o un Michael Olisé, jugadores que son diferenciales siempre y cuando su equipo ataque, pero, ¿qué sucede cuando no es así? La anulación de los circuitos franceses fue todo un éxito para la selección de España dirigida por Luis de la Fuente. Los jugadores de la Furia Roja lo mencionaron durante los días previos: “no le tenemos miedo a Francia”. “Ya le ganamos en las últimas dos ocasiones”, mencionó Lamine Yamal, figura del F.C. Barcelona y del conjunto español. Teniendo a la posesión de la pelota como su principal arma de guerra, los actuales campeones de la Eurocopa desplegaron su idea en el rectángulo verde texano ante la mirada de millones de fanáticos en todo el mundo que no podían creer lo que veían: por primera vez en el Mundial, Francia era superada. Quizá los de Didier Deschamps no se enfrentaron antes a una selección que les plantara cara e intentara robarles el protagonismo, pues contra Marruecos, los africanos no tenían dos de sus principales figuras, Chadi Riad e Ismael Saibari. Los galos sufrieron solamente contra Paraguay, más por una cuestión de romper el cero que por sentirse dominados. Contra España, los Blues se dieron un golpe con la realidad: sí había un equipo mejor que ellos, el mismo que los eliminó en la semifinal de la Euro el 9 de julio de 2024 en el Allianz Arena de Múnich y que también los eliminó en la Nations League 2025 y les ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin duda alguna, España es la bestia negra de los franceses en el último tiempo. Entrando en materia con el partido que nos compete, la semifinal mundialista, dejó claro que la mejor defensa (solo un gol recibido en el Mundial) y el mejor mediocampo del torneo pueden más que la mejor delantera. Con un Rodri Hernández como fiel de balanza, los hispánicos no le prestaron la pelota en ningún momento a Francia. Al final, la posesión terminó 51% para los de De la Fuente por 49% de los de Deschamps, una estadística mentirosa, porque hasta el minuto 60 España no bajó del 65% de posesión.

Ahora, lo más importante, más allá de lo hecho con el balón, la marca fue fundamental para dejar obsoleto el ataque galo. Marc Cucurella anuló a Ousmané Dembélé, lo mismo hicieron los defensores centrales, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí con todo aquel que pisó el área. Mbappé tuvo el acompañamiento de quien estuviera cerca de él, ya sea Pedro Porro, Rodri, los zagueros o Fabián Ruiz. Por último, la eficacia marcó la diferencia. Ambos tuvieron 10 tiros, pero solo 3 de Francia fueron al arco, los cuales contuvo con cierta facilidad Unai Simón. España, por su parte, mandó 5 ocasiones bajo palos, anotando dos goles con Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. No fue el día para los franceses, y un equipo ibérico que tantas dudas dejó en los duelos previos por no ser gran anotador, demostró que lo que más importa no es un gol a como dé lugar, si no jugar bien, que los goles serán consecuentes a ello.

El cerebro: Luis De la Fuente

Sin tener las individualidades de otras selecciones, Luis de la Fuente ha sabido construir un equipo con un juego colectivo superlativo, sin renunciar a la esencia del juego basado en la posesión, que le ha llevado a la final mundialista en Nueva York. “Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo, eso es clave: esto es un equipo”, destacó nada más terminar el partido el seleccionador español. No era una frase hecha más, sino la conclusión de todo el trabajo realizado desde que tomó posesión del cargo tras el fiasco del Mundial de Catar, donde España salió por la puerta de atrás, en octavos de final y en los penales frente a Marruecos.

Una familia

La España futbolística ha adoptado el mismo concepto que usamos su par del baloncesto que durante su época dorada conquistó casi todo lo posible (sólo faltó el oro olímpico): familia. De la Fuente destacó que no ha habido un solo problema entre los jugadores desde que comenzó la concentración, ni siquiera con aquellos que no han tenido oportunidad de jugar. ¿El secreto? “Sabe elegir los compañeros de viaje; si te equivocas puedes tener un mal viaje y nosotros tenemos a los mejores acompañantes”. “El bien común antes que el bien particular”, añadió. “Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Hoy ha sido maravilloso verles jugar. Hacen fácil lo que es tan difícil”, insistió De la Fuente. Esos valores España los demuestra sobre todo en defensa: sólo ha concedido un gol en todo el torneo (en cuartos frente a Bélgica) y la Roja es la primera selección que suma seis “porterías a cero” en una edición del Mundial.

“La estrella es el equipo”

“La estrella es el equipo. Todo lo que hacen es como equipo”, destacó el exinternacional sueco Zlatan Ibrahimovic, comentarista para Fox en este Mundial. Antes de la semifinal en Arlington del martes, el poder ofensivo de Francia aterrorizaba en España (a todos salvo a los jugadores); los Bleus habían deslumbrado durante todo el torneo, con 16 goles marcados, y Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola, Doué... parecían imparables. España sublimó el arte de la defensa con los ingredientes que le han caracterizado en los últimos años y que le han llevado a completar 37 partidos consecutivos sin perder (la derrota en los penales en la final de la Liga de Naciones del año pasado contra Portugal ofialmente consta como empate): posesión de balón, control del ritmo del partido, ayudas constantes y presión al rival. “Desde hace mucho tiempo, España es un país con una misma identidad y filosofía de juego en todas las categorías: mujeres, jóvenes, los olímpicos... Todos los jugadores saben exactamente cómo se juega. Cuando España tiene el balón, no te la devuelve, tienes que ir a por ella. Cualquier jugador que llega, sabe a qué tiene que jugar”, comentó en el canal Fox el que fuera estrella de Francia Thierry Henry. Pero el exdelantero galo fue más allá: “Quiero felicitar a la selección española, campeona de Europa, pero quiero destacar todo el sistema (del fútbol español). No estaban habituados a la victoria, pero ahora ganan a todos los niveles. Así que bravo”.

Con esta misma manera de jugar, que ya le llevó a ganar el Mundial 2010, la única estrella que luce en el pecho la Roja, España tratará el domingo de levantar su segunda Copa del Mundo. Lea también: ¿Qué NO se debe hacer para ganar el Mundial? Conozca las tres “maldiciones” más populares

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