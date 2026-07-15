Así fue como la España de De la Fuente logró neutralizar y vencer a Francia, gran favorita a ganar el Mundial

El Estadio de Dallas fue testigo de una de las máximas del fútbol, tanto de selecciones como de clubes: los equipos completos se imponen a las individualidades. La selección de Francia llegó a la semifinal de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 como la máxima candidata a quedarse con el trofeo, pero esta idea solo se sustentó en su capacidad goleadora, en un Kylian Mbappé, un Ousmane Dembélé o un Michael Olisé, jugadores que son diferenciales siempre y cuando su equipo ataque, pero, ¿qué sucede cuando no es así?
La anulación de los circuitos franceses fue todo un éxito para la selección de España dirigida por Luis de la Fuente. Los jugadores de la Furia Roja lo mencionaron durante los días previos: “no le tenemos miedo a Francia”. “Ya le ganamos en las últimas dos ocasiones”, mencionó Lamine Yamal, figura del F.C. Barcelona y del conjunto español.
Teniendo a la posesión de la pelota como su principal arma de guerra, los actuales campeones de la Eurocopa desplegaron su idea en el rectángulo verde texano ante la mirada de millones de fanáticos en todo el mundo que no podían creer lo que veían: por primera vez en el Mundial, Francia era superada. Quizá los de Didier Deschamps no se enfrentaron antes a una selección que les plantara cara e intentara robarles el protagonismo, pues contra Marruecos, los africanos no tenían dos de sus principales figuras, Chadi Riad e Ismael Saibari.
Los galos sufrieron solamente contra Paraguay, más por una cuestión de romper el cero que por sentirse dominados. Contra España, los Blues se dieron un golpe con la realidad: sí había un equipo mejor que ellos, el mismo que los eliminó en la semifinal de la Euro el 9 de julio de 2024 en el Allianz Arena de Múnich y que también los eliminó en la Nations League 2025 y les ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin duda alguna, España es la bestia negra de los franceses en el último tiempo.
Entrando en materia con el partido que nos compete, la semifinal mundialista, dejó claro que la mejor defensa (solo un gol recibido en el Mundial) y el mejor mediocampo del torneo pueden más que la mejor delantera. Con un Rodri Hernández como fiel de balanza, los hispánicos no le prestaron la pelota en ningún momento a Francia. Al final, la posesión terminó 51% para los de De la Fuente por 49% de los de Deschamps, una estadística mentirosa, porque hasta el minuto 60 España no bajó del 65% de posesión.