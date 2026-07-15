“Tengo el pasaporte casi lleno” y “bienvenida sea la muerte”: las frases de Timochenko que desataron polémica

En los últimos días, el país estaba expectante esperando el regreso del político y firmante de paz, Rodrigo Londoño (conocido como Timochenko), a Colombia luego de haber conseguido permiso para viajar a España a hablar sobre cooperación y su experiencia en el proceso de paz de 2016 en un foro organizado por la Izquierda Unida Federal.
Su retorno debía darse el 14 de julio, cuando también debía presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para firmar un documento en el que se certificaba su retorno. Así fue.
Mientras algunos rumores decían que había pedido asilo para quedarse en Europa, el abogado del político aseguró que eran mentiras y pidió prudencia.
“Quiero llamar la atención a cesar toda la campaña de estigmatización que atenta contra la vida e integridad del principal firmante del Acuerdo Final de Paz, quien fue el último comandante de las extintas Farc y que ha cumplido a cabalidad sus compromisos con el Acuerdo y con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, dijo.
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