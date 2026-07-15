De un bufete de abogados a robótica y minería: estas fueron las empresas que Daniel Quintero creó en un solo día

Un vistazo a los registros de empresas de Colombia daría para pensar que el actual superintendente de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, es algo así como el Steve Jobs o el Elon Musk del país; todo un magnate, pues figura como propietario único de un bufete de abogados con nombre de transnacional, una empresa de energía, una minera dedicada a la extracción de arenas raras y, como si fuera poco, de otra compañía que, según dice, es tan adelantada que está desarrollando el primer robot humanoide de estas latitudes.
Aparte de eso, desde hace años ya es conocida también su participación en una empresa cuyo objeto es el desarrollo de software y que ha sido controversial porque habría arrojado más dividendos políticos que económicos.
EL COLOMBIANO ya había escrito sobre la firma de abogados que fundó Quintero antes de ser superintendente, pero resulta que en los últimos meses, también antes de posesionarse en su cargo actual, se dedicó a crear otras empresas, aunque todas con poco o nada de sustrato material.