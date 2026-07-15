De un bufete de abogados a robótica y minería: estas fueron las empresas que Daniel Quintero creó en un solo día

EL COLOMBIANO ya había escrito sobre la firma de abogados que fundó Quintero antes de ser superintendente, pero resulta que en los últimos meses, también antes de posesionarse en su cargo actual, se dedicó a crear otras empresas, aunque todas con poco o nada de sustrato material.

Aparte de eso, desde hace años ya es conocida también su participación en una empresa cuyo objeto es el desarrollo de software y que ha sido controversial porque habría arrojado más dividendos políticos que económicos.

Un vistazo a los registros de empresas de Colombia daría para pensar que el actual superintendente de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, es algo así como el Steve Jobs o el Elon Musk del país; todo un magnate , pues figura como propietario único de un bufete de abogados con nombre de transnacional, una empresa de energía, una minera dedicada a la extracción de arenas raras y, como si fuera poco, de otra compañía que, según dice, es tan adelantada que está desarrollando el primer robot humanoide de estas latitudes.

El domicilio de las 4 firmas es un apartamento de este edificio, donde vive Quintero. FOTO el colombiano

El domicilio de las 4 firmas es un apartamento de este edificio, donde vive Quintero. FOTO el colombiano

Las compañías nuevas obedecen a un libreto calcado: todas, incluso Quintero Calle Lawyers, el bufete legal, fueron creadas el mismo 8 de diciembre de 2025 en la Cámara de Comercio de Bogotá y figuran con un mismo domicilio que sería la residencia de Quintero en los cerros orientales de la capital de la República; los capitales suscritos son mínimos y solo tienen un accionista: Daniel Quintero Calle.

La influenciadora Gloria Jaramillo, más conocida en redes sociales como Tyche, publicó en su cuenta de X los nombres de las otras tres compañías nuevas de Quintero: Reeco Mining, NeuraTork Robotics y MEV Energy.En teoría, Reeco Mining está en la categoría de explotación de oro y otros metales preciosos; en respuesta a un comentario del periodista Melquisedec Torres, Quintero explicó que el nombre es como una sigla para simplificar la expresión en inglés Rare earth eco mining, que traduce algo así como “minería ecológica de tierras raras”.

Las tierras raras son un insumo para la fabricación de dispositivos como baterías para celulares, motores para vehículos eléctricos y turbinas eólicas, entre otras, algo así como el petróleo del siglo XXI, el motor de la Cuarta Revolución Industrial.

MEV Energy se dedica, de acuerdo con el registro mercantil, a la generación y comercialización de energía eléctrica, lo mismo que a la realización de instalaciones eléctricas.

En una alusión a este tema, el periodista Torres manifestó su asombro por el afán creacionista de Quintero y dejó abierta la pregunta sobre qué pretendía.

En el pasado, Quintero estuvo en la creación de entidades como Intrasoft, Movisft, la Fundación Piensa Verde, Trópico Marketing, One Future y Sostech. Entre esas, la de mayor actividad ha sido la primera, fundada en 2005 y que se ha movido en el campo tecnológico.

En particular, ha aparecido brindando servicios logísticos y de asesoría, por ejemplo, a campañas como la de Humberto de la Calle cuando fue candidato presidencial por el Partido Liberal, en 2017, y luego le sirvió al propio Quintero en la campaña que hizo en 2019 para llegar a la Alcaldía de Medellín.

A través de esta era que su empresa política enviaba mensajes masivos a segmentos específicos de la población en los que pudiera obtener votos. Luego, también estuvo metida con la campaña fallida de Juan Carlos Upegui a la Alcaldía de Medellín.

Sin embargo, la mayoría de esos “emprendimientos” de Quintero no han tenido un movimiento real de registradora, pero una vez se convirtió en alcalde, estas sirvieron para acreditarles la experiencia a muchos de sus subalternos, la cual fue crucial para posesionarse en sus cargos.

Además, son esas empresas las que le han permitido al exalcalde posar de empresario y decir que de ese talante emprendedor es de donde viene su aparente solvencia económica.

En abril pasado, en la última declaración de bienes y conflicto de intereses previa a ingresar a la Supersalud, Quintero reportó un patrimonio de casi $1.500 millones, constituidos por acciones ($44 millones), aportes ($6,9 millones), cesantías ($134 millones), cuentas por cobrar $275,5 millones) y derechos fiduciarios ($1.029 millones). Adicionalmente, informó de ingresos por $158 millones provenientes de arriendos ($32,5 millones) y honorarios ($125,6 millones).

Se colige que el ítem de acciones se origina en su participación en Movisoft Ltda (actualmente en liquidación), así como su calidad de propietario único de Reeco Mining, Quintero Calle Lawyers, NeuraTork Robotics y MEV Energy, empresas que, como ya se dijo, tienen capitales suscritos cada una por $10 millones.Una hipótesis adicional parte de que cada empresa que se crea en una misma cámara de comercio significa un voto y podría ser una manera de acumular poder a la hora de elegir dignatarios, si acaso se incluye dentro de una estrategia donde a la vez personas cercanas hacen la misma operación de inscribir empresas, aunque estas sean solo “de papel”.

Así fue como en 2012 un grupo reducido de empresarios habría tratado de amañar la elección de directivos en la Cámara de Comercio de Barranquilla.

En esa ocasión, de 1.545 personas jurídicas que se habían constituido en el periodo, resulta que 1.483 estaban concentradas en apenas 72 personas naturales, reportaban un solo empleado y coincidían en cuanto a sus domicilios, representantes legales, contadores y otros datos a la hora de la constitución.

Al hacerse evidentes estas fallas, fue necesario repetir el proceso.Durante el periodo de Quintero como alcalde (2020-2023) la gran polémica fue por la creación de entidades sin ánimo de lucro (ESAL) por parte de aliados suyos, por ser aparentemente parte de una estructura con motivaciones electorales, no solo para la consecución de votos sino de recursos.

Fue en ese el tiempo cuando nació la fundación Pro Medellín como respuesta del Movimiento Independientes –el que llevó a Quintero a la alcaldía– frente a Proantioquia, que era considerado por ellos como el tanque de pensamiento de los empresarios tradicionales, a los que ellos desdeñaban.

También fue la época de Medellín Imparable y de El Futuro se parece a nosotros, cuyo fin era capitalizar el movimiento político en las barriadas y, aparentemente, canalizar fondos para financiar las campañas que se avizoraban para llevar a Quintero a la Presidencia de la República.

De hecho, la última de las mencionadas apareció en el escándalo por la encerrona en una casa de El Poblado a un grupo de funcionarios y contratistas para que aportaran parte de sus honorarios al proyecto político de Quintero. Debían pagar cuotas mensuales para el supuesto mantenimiento de esa ONG desde $20.000 hasta los $200.000, dependiendo del monto de sus contratos, según denunció una de las asistentes al evento. Plan para después de la Supersalud

En respuesta al trino del periodista Torres, Quintero adujo que no hay nada extraño en las empresas que fundó hace siete meses y recordó que él mismo las incluyó en su declaración de bienes a la hora de posesionarse como Superintendente.

“Tengo empresas desde hace más de 25 años. Ninguna, nunca, ha contratado con el Estado ni directa ni indirectamente”, apuntó.

Con la rimbombancia que lo caracteriza, explicó que con NeuraTork pretende crear el primer robot humanoide colombiano y que la creación de MEV Energy y Reeco Mining obedece a que ese proyecto no sería posible sin energía ni minerales raros. En cambio, no mencionó nada sobre sus motivaciones alrededor de Quintero Calle Lawyers.