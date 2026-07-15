Tras presión de EE. UU., MinComercio busca endurecer controles para prevenir el trabajo forzoso

El Ministerio de Comercio publicó un proyecto de resolución que busca fortalecer la prevención del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales de los bienes que Colombia importa y exporta. La iniciativa establece lineamientos para que los operadores de comercio exterior implementen procesos de debida diligencia que les permitan identificar, evaluar y gestionar riesgos de manera autónoma.
El borrador de la norma se conoce pocos días después de que Estados Unidos ubicara a Colombia bajo un nuevo foco de vigilancia comercial al concluir que el país no ha prohibido ni restringido de manera efectiva la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.