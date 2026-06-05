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A pesar de albergar a 48 selecciones, United 2026 no será el más caro de la historia: ¿cuánto cuesta organizar un mundial?

Aunque hubo un aumento en el número de participantes, el mundial organizado por Estados Unidos, Canadá y México apenas invertirá el 6,3 % de la Copa del Mundo más costosa de la historia.

  • Norteamérica 2026 será hasta ahora el tercer mundial más costoso en la historia. Foto: Getty Images
    Norteamérica 2026 será hasta ahora el tercer mundial más costoso en la historia. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Organizar un mundial de fútbol es un privilegio que algunos países desean tener; sin embargo, esto requiere un esfuerzo económico importante que no todas las naciones están dispuestas a asumir. En el caso de United 2026, esta será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, algo que no ha generado costos elevados en comparación con otros certámenes.

Desde Francia 1998 hasta Catar 2022, el cupo para disputar el trofeo más ansiado en el mundo de selecciones estaba separado para 32 combinados nacionales. Ese formato permitía que en 64 partidos durante aproximadamente un mes se disfrutara de espectáculos agradables para la retina del aficionado y que la atención estuviera concentrada en lo que pasaba en un país.

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Hasta el pasado mundial, solo un torneo se había realizado en dos sedes (Corea-Japón 2002), pues recibir a 16, 24 y hasta 32 equipos parecía ser un reto accesible para un país. Sin embargo, con el aumento a 48 participantes, se debe disponer de mayor capacidad de escenarios, hotelería, aeropuertos, entre otro tipo de infraestructura. Tal influye esto que solo hasta 2034 se volverá a tener a un solo país organizador del Mundial.

Esta primera Copa del Mundo con 48 selecciones que se jugará en suelo norteamericano tendrá una inversión aproximada de 13.900 millones de dólares; así lo han mencionado medios estadounidenses y la FIFA.

Dentro de esta inversión realizada por el ente rector y los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos, se estiman gastos como seguridad, adecuación de transporte público, zonas para los aficionados, premios, viáticos para los participantes, tecnología y modernización de escenarios.

Pese a que son tres organizadores y el número de partidos aumentará de 64 a 104, esta cifra es 16 veces menor que lo que ha costado el mundial más costoso en la historia. Una clave para esto puede ser que ya dos de los tres anfitriones han tenido esta distinción anteriormente, por lo que cuentan con escenarios de talla mundial.

A partir del 11 de junio de 2026, México se convertirá en el país que más veces ha recibido una Copa del Mundo, pues fue el organizador en 1970 y en 1986, justo después de que Colombia desistiera de hacerlo. Estados Unidos recibirá el certamen por segunda vez, pues lo organizó en 1994.

Conozca:

¿Cuál ha sido el mundial más caro en la historia?

Validando el registro de datos proporcionados por cada país y portales internacionales como beIN Sports, Statista y La Sexta, el récord del mundial más caro lo tiene Catar 2022. Su realización tuvo un costo de 220.000 millones de dólares y se vio marcada por la construcción de ciudades enteras, hoteles y escenarios.

El segundo más caro ha sido Brasil 2014. El país sudamericano invirtió para realizar su segunda Copa del Mundo 15.000 millones de dólares que se enfocaron en renovación de aeropuertos y modernización de estadios, pues no albergaba el certamen desde 1950.

Norteamérica es hasta ahora el tercer mundial más costoso con los 13.900 millones de dólares de inversión. Lo sigue Rusia 2018 que requirió de 11.600 millones enfocados en seguridad, transporte ferroviario y remodelación de sedes.

Estos han sido los únicos mundiales que han superado la barrera de los 10.000 millones de dólares, pues en el caso de Corea-Japón que ha sido el torneo con más estadios (20) se invirtieron 7.000 millones de dólares.

¿United 2026 será un mundial rentable para sus anfitriones?

A pesar de que los mundiales requieren importantes inversiones, estos no siempre dejan ganancias para sus anfitriones, pues en la historia reciente sólo han destacado dos torneos como exitosos para los organizadores: Alemania 2006 y Estados Unidos 1994.

Una clave para que estos certámenes fueran rentables, según lo han destacado medios especializados como Bloomberg y La República, ha sido la existencia de escenarios que solo han requerido remodelaciones.

En el caso de los alemanes, el torneo apenas requirió una inversión cercana a los 4.300 millones de dólares. Debido a la recaudación de impuestos y al recibimiento de 20 millones de turistas, cifra que cuadruplicó las expectativas, el comité organizador tuvo una ganancia neta de 67 millones de dólares para el comité organizador y a la economía nacional le inyectó 3.600 millones de dólares.

Por el lado de Estados Unidos 1994, la inversión apenas fue de 500 millones de dólares. Ser el Mundial con mayor asistencia física en las tribunas de la historia y no requerir la construcción de estadios nuevos generó que ciudades como Los Ángeles generaran ganancias estimadas de 623 millones de dólares en el corto plazo.

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Para 2026, se estima que el torneo genere para los tres anfitriones una derrama económica de 8.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que como hace 32 años, no se requiere la construcción de los estadios.

Siga leyendo | Las cifras récord que moverá el Mundial 2026: un negocio de más de US$80.000 millones

Bloque de preguntas y respuestas:

¿El Mundial 2026 es más barato que el de Catar 2022?
Sí. El Mundial 2026 es mucho más barato que Catar 2022, que tuvo un costo aproximado de 220.000 millones de dólares, principalmente por la construcción de infraestructura desde cero.
¿Cuánto cuesta el Mundial 2026 comparado con Brasil 2014 y Rusia 2018?
El Mundial 2026 (13.900 millones USD) está por debajo de Brasil 2014 (15.000 millones) y por encima de Rusia 2018 (11.600 millones), según estimaciones internacionales.
¿El Mundial 2026 genera ganancias o pérdidas para los países organizadores?
Depende del impacto turístico y logístico, pero se estima una derrama económica cercana a los 8.000 millones de dólares, aunque no siempre los Mundiales dejan utilidades directas.
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