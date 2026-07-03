“Eso no significa nada”: Daniel Muñoz no se deja llevar por el favoritismo de Colombia frente a Ghana

Uno de los que mejor representa ese mensaje es Daniel Muñoz. El lateral derecho dejó claro previo al compromiso que Colombia afronta el partido con respeto por el rival, convencida de su trabajo, pero sin dejarse llevar por el favoritismo que algunos le atribuyen.

La Selección Colombia ya dejó atrás la fase de grupos y concentra toda su energía en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial frente a Ghana. En el campamento tricolor nadie se confía. Aunque el equipo ha despertado elogios por el nivel mostrado en las primeras jornadas, los jugadores insisten en que, a partir de ahora, comienza un torneo completamente diferente, en el que cualquier error puede significar la eliminación.

“Va a ser un partido difícil, como lo han sido todos los encuentros que hemos tenido. Nosotros estudiamos a Ghana, así como ellos seguramente también nos han estudiado. Hemos analizado sus fortalezas, sus debilidades y sabemos que nos vamos a encontrar con un equipo fuerte, que aprovecha muy bien los espacios a la espalda por las características de sus jugadores”, explicó.

El defensor aseguró que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo ha preparado cada detalle para neutralizar las principales virtudes del conjunto africano.

“Tenemos claros todos los conceptos que hemos trabajado. Debemos tener muchísima concentración, hacer buenas vigilancias defensivas y adueñarnos del partido desde el principio hasta el final.”

Muñoz considera que, más allá del estudio del rival, la clave estará en que Colombia imponga su propio estilo de juego.

“Lo más importante es creer en la idea de juego que nosotros tenemos. Debemos hacernos al partido desde el pitazo inicial hasta el final. No podemos regalar nada.”

El lateral insistió en que el componente físico será determinante frente a una selección africana que se caracteriza por su potencia y velocidad.

“Tenemos que jugar con mucha intensidad y ganar la mayor cantidad de duelos posible. Eso será muy importante. A partir de nuestros principios futbolísticos, tácticos, técnicos y físicos, la Selección podrá desenvolverse y hacer un gran partido.”

El buen rendimiento de Colombia durante la fase de grupos ha llevado a varios analistas internacionales a señalar a la Tricolor como una de las selecciones con mayores opciones de avanzar e incluso de pelear por el título. Sin embargo, dentro del plantel el discurso es completamente distinto.

Muñoz fue contundente al restarle importancia a ese tipo de pronósticos.

“Eso no significa nada. En lo personal no me cambia nada. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo. No somos favoritos para nada.”

Para el defensor, la única forma de construir una candidatura real es seguir respondiendo partido tras partido.

“Venimos haciendo una gran labor, un gran trabajo. Esperamos seguir creciendo, seguir avanzando y al final del torneo se demostrará si realmente somos favoritos o no”.

Otro de los aspectos que destacó el futbolista fue la madurez que ha adquirido el grupo gracias a las experiencias vividas durante el proceso de Néstor Lorenzo. En especial, recordó que incluso los momentos difíciles han servido para fortalecer al equipo.

“Creo que ha sido una enseñanza muy bonita para todos. En algunos partidos sentimos que merecimos un poco más, pero eso es el fútbol. Lo importante es aprender, corregir y ser humildes tanto cuando se gana como cuando se pierde.”

Esa capacidad de aprendizaje, según Muñoz, explica parte del crecimiento que ha mostrado Colombia durante el Mundial.

“Hoy estamos mostrando un muy buen fútbol. Esperamos seguir demostrando esa gran familia que somos y continuar avanzando.”