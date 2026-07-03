“Eso no significa nada”: Daniel Muñoz no se deja llevar por el favoritismo de Colombia frente a Ghana

La Selección Colombia ya dejó atrás la fase de grupos y concentra toda su energía en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial frente a Ghana. En el campamento tricolor nadie se confía. Aunque el equipo ha despertado elogios por el nivel mostrado en las primeras jornadas, los jugadores insisten en que, a partir de ahora, comienza un torneo completamente diferente, en el que cualquier error puede significar la eliminación.
Uno de los que mejor representa ese mensaje es Daniel Muñoz. El lateral derecho dejó claro previo al compromiso que Colombia afronta el partido con respeto por el rival, convencida de su trabajo, pero sin dejarse llevar por el favoritismo que algunos le atribuyen.