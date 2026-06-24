“La mejora de un partido a otro ha sido lo principal”: Dávinson Sánchez destacó la evolución de Colombia ante Congo

La Selección Colombia dio un paso importante en sus aspiraciones dentro del Mundial 2026 al conseguir una victoria convincente de 1-0 sobre Congo y asegurar su clasificación a la siguiente fase. Tras el encuentro, Dávinson Sánchez destacó el crecimiento colectivo del equipo, la solidez defensiva y la capacidad para imponer condiciones ante un rival físicamente exigente.
El defensor colombiano aseguró que una de las claves del triunfo fue la convicción con la que el equipo afrontó el compromiso, entendiendo las características de un adversario que suele complicar a cualquier selección.