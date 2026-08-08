Daniela Rendón, esposa de Franco Armani, denunció millonario robo en un vuelo: esto dijo

Un trayecto entre Buenos Aires y Medellín terminó en un amargo episodio para la familia del guardameta de Atlético Nacional, el argentino Franco Armani, quienes desde su núcleo denunciaron recientemente un millonario robo. Daniela Rendón Alzate, modelo y esposa del arquero exjugador de River Plate, hizo pública una denuncia por el robo de un millonario botín que se encontraba guardado dentro del equipaje despachado en bodega durante un vuelo comercial operado por la aerolínea Avianca. El hecho se registró este viernes 7 de agosto de 2026 en el vuelo AV112, el cual despegó con más de una hora de retraso desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en la capital argentina, hacia el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Le puede interesar: “No vengo a retirarme, vengo a seguir ganando títulos con Nacional”: Franco Armani en entrevista con El Colombiano

Daniela Rendón Alzate, Franco Armani y su hijo. FOTO: Tomada de las redes sociales de @dafarendon

Pérdidas millonarias y objetos de lujo: cuestionamientos a la seguridad aeroportuaria

Según lo expuesto por Rendón en un comunicado difundido a través de sus redes sociales y replicado en la cuenta oficial del futbolista argentino, la suma de lo sustraído alcanza una cifra considerable. “Al recibir mi maleta el día de hoy, encontré que habían sido sustraídas múltiples pertenencias de mi propiedad, cuyo valor aproximado asciende a $60.000.000 COP, entre ellas ropa, zapatos, cremas faciales, perfumes y un bolso, todo de marcas de lujo, que pertenecían a mi esposo FRANCO ARMANI”, reveló Daniela. Más allá de la afectación patrimonial, la denunciante hizo énfasis en las fallas de custodia que sufren las maletas durante el tránsito aeroportuario y los riesgos que esto representa para cualquier usuario del transporte aéreo.

“Los hechos evidencian una grave vulneración a la seguridad del equipaje despachado en bodega y generan una profunda preocupación sobre las garantías que reciben los pasajeros al confiar sus pertenencias a la aerolínea y a las personas encargadas de la manipulación de los equipajes”, afirmó. Además, Rendón lanzó una severa advertencia sobre los vacíos en los filtros de seguridad, que este tipo de casos, según ella, ponen en grave riesgo la integridad, la seguridad y la tranquilidad de quienes viajan. “Esta situación no solo representa una pérdida económica considerable, sino que también plantea un cuestionamiento serio: si es posible extraer objetos de una maleta sin autorización, ¿qué impide que también puedan introducir elementos ajenos al pasajero? Esta circunstancia pone en riesgo la integridad, la seguridad y la tranquilidad de quienes viajan y depositan su confianza en el sistema de transporte aéreo”, expresó la mujer paisa.

Un llamado a los usuarios y a las autoridades

La pareja del guardameta, quienes recientemente llegaron a vivir de nuevo a Medellín por el regreso de Armani a las filas de Atlético Nacional, insistió en la obligación que tienen las empresas de aviación de garantizar la llegada intacta del equipaje a su destino final. “Los pasajeros tenemos derecho a que nuestras pertenencias sean transportadas de manera segura y a recibir explicaciones claras cuando ocurren situaciones como la aquí descrita. Resulta preocupante que no exista una garantía efectiva de que los artículos enviados por bodega lleguen a su destino en las mismas condiciones en que fueron entregados”, sostuvo. Para finalizar su pronunciamiento público, hizo una solicitud formal a los organismos de control y un llamado a la comunidad de viajeros: “Invito a las autoridades competentes y a la aerolínea a investigar estos hechos y a adoptar las medidas necesarias para proteger a los usuarios. Asimismo, hago un llamado a todos los viajeros para que reflexionen sobre en quién están confiando sus pertenencias al momento de adquirir un boleto de avión y despachar su equipaje”.

La respuesta de la aerolínea Avianca

Frente a la denuncia de Rendón y Armani, Avianca emitió un comunicado en el que confirmó el inicio de las indagaciones para esclarecer el suceso con su maleta durante el recorrido del vuelo. “Desde que recibimos el reporte, nuestro equipo de servicio al cliente activó los protocolos de atención y se puso en contacto directo con la viajera para brindarle el acompañamiento requerido. Hemos iniciado una investigación interna rigurosa que revisa cada etapa del trayecto”, manifestó la empresa. La compañía aérea aclaró que el proceso involucra a varios actores en tierra: “Dado que el manejo del equipaje involucra distintos puntos y operadores a lo largo de la ruta, estamos recopilando los registros de cada fase y trabajando de manera coordinada con las autoridades y los operadores correspondientes para esclarecer lo ocurrido con la mayor prontitud. Mantendremos informada a la pasajera sobre los avances y le daremos una respuesta clara una vez concluya la revisión”.

Avianca se pronunció sobre el robo y aseguró que está investigando. FOTO: Tomada de las redes sociales de @dafarendon y @avianca

Finalmente, la empresa de transporte aéreo concluyó expresando su postura frente al caso: “Sentimos mucho lo ocurrido y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la confianza y el bienestar de quienes viajan con nosotros”. También le puede interesar: Una mala clasificación obliga a David Alonso a remontar en Silverstone; ¿a qué hora y dónde ver la carrera? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: