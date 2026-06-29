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En vivo | Brasil (0) - Japón (0): se juega el duelo por el paso a los octavos de final

En el país el duelo se ve por Caracol y RCN. Hay que recordar que Canadá ya está asegurada en octavos.

  • Vinicius Junior que ajusta cuatro goles en el Mundial de Norteamérica lidera a los dirigidos por Carlo Ancelotti para el duelo ante Japón. FOTO TOMADAX@FIFAWorldCup
    Vinicius Junior que ajusta cuatro goles en el Mundial de Norteamérica lidera a los dirigidos por Carlo Ancelotti para el duelo ante Japón. FOTO TOMADAX@FIFAWorldCup
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 40 minutos
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Las selecciones de Brasil y Japón se enfrentan en el duelo por el paso a los octavos de final del Mundial de Norteamérica.

El compromiso es uno de los más atractivos de la jornada, que tiene también los duelos de Alemania-Paraguay a las 3:30 de la tarde y Países Bajos-Marruecos a las 8:00 de la noche.

La Canarinha tiene un duro juego ante los Samuráis Azules, que en octubre pasado los vencieron 3-2 en un amistoso en Tokio. Los pentacampeones mundiales tienen como reto llegar a la final para volver a celebrar un título que no ganan desde 2002.

A esta instancia las selecciones llegan con el siguiente panorama. La Canarinha después de terminar como líder del Grupo C, mientras que los japoneses avanzaron como segundos del Grupo B.

Brasil forma con Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha.

Japón lo hace con Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Itō; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Junya Ito, Daizen Maeda; Ayase Ueda.

Siga acá el minuto a minuto ...

Minuto 6: Primeras aproximaciones de Brasil sobre el arco de Suzuki que responde ante la presión de los sudamericanos.

Arranca el encuentro por el paso a los octavos de final.

Los equipos ya están en el campo realizando el calentamiento para el compromiso en el estadio de Houston.

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