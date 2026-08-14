Jugadores del fútbol colombiano se siguen sumando a las campañas de donación para los damnificados del terremoto

En diferentes zonas del país, los jugadores de equipos como Deportes Quindío, Santa Fe, Once Caldas, Pereira, Pasto, DIM, Atlético Nacional, Águilas Doradas, Envigado y Leones se han unido para recolectar ayudas para las familias afectadas por el terremoto.

En el cuadro Cardenal, la iniciativa es liderada por el vallecaucano Hugo Rodallega, y sus compañeros Iván Scarpeta y Daniel Torres empezaron a recibir las donaciones para ser llevadas a las regiones donde están afectados por el terremoto.

Lo mismo han hecho jugadores del Deportivo Pereira, quienes además han ayudado a las labores de rescate de personas atrapadas por los escombros y los de Once Caldas que liderados por Dayro Moreno están recolectando ayudas para las familias afectadas por el terremoto de 7.4 de magnitud que dejó pérdidas en Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.

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Precisamente en Armenia, el jugador Alejandro Álvarez, del Deportes Quindío resultado afectado y perdió su vivienda, sus compañeros además de aportar donaciones para las familias que lo perdieron todo, han sido solidarios con el jugador y sus seres queridos que ahora esperan ayuda para reconstruir su vivienda.