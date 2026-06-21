Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

España goleó a Arabia Saudita en el Mundial de Norteamérica y es líder del Grupo H

Los tantos del cuadro español fueron de Mikel Oyarzabal, con doblete, uno de Lamine Yamal y el autogol de Hassan Tambakti.

  • Mikel Oyarzabal celebra uno de los dos tantos que marcó ante Arabia Saudita, en la victoria de España 4-0 en el Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X@SEFutbol
    Mikel Oyarzabal celebra uno de los dos tantos que marcó ante Arabia Saudita, en la victoria de España 4-0 en el Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X@SEFutbol
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

En el primer tiempo, España vence 4-0 a Arabia Saudita en su segunda salida del Mundial de Norteamérica, firmando así su primer triunfo, parcialmente, a la espera de disputar el segundo tiempo.

Los goles del cuadro ibérico han sido obra de Lamine Yamal a los 10, tras un centro cruzado para llegar por un costado del arco y mandar el balón al fondo.

Luego, Mikel Oyarzabal marcó doblete, a los 21 y 24 minutos, aprovechando su velocidad, potencia y buena ubicación.

En el arranque del segundo tiempo, tras una acción de Marc Cucurella, el árabe Hassan Tambakti marcó un autogol, y fue el cuarto para España.

Con esta victoria, España pasa a ser líder del Grupo H con cuatro puntos, producto de un triunfo y un empate, ya que en su primera salida terminó 0-0 contra Cabo Verde.

El otro duelo de este grupo lo disputarán a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, Uruguay y Cabo Verde; ese juego se podrá ver en el país a través de RCN y Directv con DGO y DAZN.

Nóminas titulares

En el segundo tiempo, tras el autogol de Hassan Tambakti, a los 49 minutos, no se presentaron más anotaciones, aunque en el tiempo de reposición 90+4’ se dio un tanto de Ferran Torres, pero el tanto fue invalidado por el VAR tras su revisión, por fuera de lugar.

Ahora, España tendrá que enfrentar a Uruguay el viernes, 26 de junio, a las 7:00 de la noche, mientras que en el otro duelo del Grupo H lo harán Cabo Verde ante Arabia Saudita, a la misma hora.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos