En vivo | Francia (0) - Senegal (0), primeros 25 minutos y el marcador no se mueve en el estadio de New Jersey

Francia, la selección subcampeona del mundo, entra en acción ante Senegal en el estadio New Jersey.
Las dos selecciones confirmaron a sus titulares para el partido que en Colombia se podrá ver a través de DirecTV, por DGO y DAZN.
Francia formará con Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué y Mbappé.
Senegal lo hará con Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Malik Diouf; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané.