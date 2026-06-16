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En vivo | Francia (0) - Senegal (0), primeros 25 minutos y el marcador no se mueve en el estadio de New Jersey

El subcampeón mundial entra en acción en el Mundial de Norteamérica, en su presencia número 17 en la máxima cita.

  • Kylian Mbappé lidera a Francia en el debut de los subcampeones en el Mundial de Norteamérica, ante Senegal, este martes. FOTO GETTY
    Kylian Mbappé lidera a Francia en el debut de los subcampeones en el Mundial de Norteamérica, ante Senegal, este martes. FOTO GETTY
hace 2 horas
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Francia, la selección subcampeona del mundo, entra en acción ante Senegal en el estadio New Jersey.

Las dos selecciones confirmaron a sus titulares para el partido que en Colombia se podrá ver a través de DirecTV, por DGO y DAZN.

Francia formará con Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué y Mbappé.

Senegal lo hará con Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Malik Diouf; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané.

Así vivieron los hinchas Blues la previa en Nueva York

Siga acá el minuto a minuto ...

Minuto 25: Tiempo para la hidratación de los equipos.

Minuto 24: Por poco y Senegal abre el marcador, con una llegada de Nicolas Jackson que ganó en velocidad y sacó un remate que dio en el palo y luego en la espalda de Maignan y se va al tiro de esquina.

Minuto 20: No se mueve el marcador, a pesar de la insistencia de ambas selecciones por buscar el arco rival, pero hasta ahora, las defensas hacen una gran labor, evitando peligro en los arcos defendidos por Maignan y Edouard Mendy.

Se juega el partido en el estadio de New Jersey.

Los niños se ven muy emocionados de poder tener al lado a Kylian Mbappé la gran figura de Francia, que ante Senegal, estará en la delantera junto a Olise, Dembélé y Doué.

Se cumple con los actos de protocolo en el estadio de New Jersey.

Hay que recordar que Francia está en su participación número 17 en una copa del mundo.

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