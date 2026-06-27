Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En vivo | Colombia (0) - Portugal (0), se juega en el estadio de Miami el duelo de cierre de la tercera fecha del Grupo K

De nuevo la Tricolor es local en el Mundial de Norteamérica, en esta ocasión en Miami, con la presencia de 65.000 espectadores.

  • El lateral antioqueño Santiago Arias, será titular con Colombia para el duelo ante Portugal, en el cierre del Grupo K en el Mundial de Norteamérica. FOTO: CORTESÍA FCF.
    El lateral antioqueño Santiago Arias, será titular con Colombia para el duelo ante Portugal, en el cierre del Grupo K en el Mundial de Norteamérica. FOTO: CORTESÍA FCF.
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
bookmark

La Selección Colombia ya está en el estadio de Miami, para el duelo de cierre del Grupo K, ante Portugal. Los jugadores salieron al campo para realizar el tradicional reconocimiento, mientras que se espera que los arqueros salgan en contados momentos para realizar el calentamiento.

Los jugadores fueron saludos por referentes como Radamel Falcao, quien lo saludó uno a uno, junto a Juan Pablo Sorín y el técnico Juan Carlos Osorio, quienes trabajan para cadenas deportivas y estaban en el campo haciendo previas.

La nómina de Colombia fue confirmada con novedades, y aunque se había especulado por la posible presencia de David Ospina desde el arranque, no será así, y en el arco se mantiene Camilo Vargas.

Las novedades estarán en la defensa, con la presencia de Santiago Arias y Déiver Machado en las laterales junto a Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí; en el medio campo estarán Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba.

El técnico Lorenzo prefirió cuidar a Johan Mojica quien tiene amarilla y a Daniel Muñoz que ha sido clave en las dos victorias ante Uzbekistán y República del Congo.

Los otros dos jugadores que tienen amarilla, y deben cuidarse de no recibir otra este sábado son Jhon Lucumi y Jefferson Lerma.

Portugal va con Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.

Siga acá el minuto a minuto ...

Arranca el partido en Miami

Luego de los actos de protocolo, y antes de iniciar el partido, los jugadores guardaron un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Venezuela.

Las selecciones ya están en el estadio para el duelo previsto para las 6:30 de la tarde, hora de Colombia.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos