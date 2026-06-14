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En vivo: Países Bajos (2)-(1) Japón; Crysencio Summerville adelanta al equipo neerlandés

Estos equipos abren la acción mundialista del Grupo F en Dallas.

  • Virgil van Dijk, el hombre líder en zona defensiva de Países Bajos. FOTO: AFP
    Virgil van Dijk, el hombre líder en zona defensiva de Países Bajos. FOTO: AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Con cartel de equipo de buen pie y eterna promesa de campeón, Países Bajos se estrenará este domingo en el Mundial de Norteamérica 2026 en Dallas ante un Japón diezmado por la salida por lesión de su capitán, Wataru Endo.

Sin rótulo de favorito en esta Copa del Mundo, los tulipanes aspiran a superar los cuartos de final, instancia en la que en Catar 2022 la Argentina de Messi los eliminó.

Enfrente, los asiáticos apostaron a la continuidad al mantener en su banquillo a Hajime Moriyasu, el entrenador con el que llegaron a los octavos de final en el pasado Mundial y con el que construyeron una regularidad que los hizo pasar sin sobresaltos la eliminatoria asiática.

Una tranquilidad que perdió en la antesala en su debut ante Países Bajos cuando su capitán y principal figura, Wataru Endo, quedó fuera del Mundial al no poder recuperarse de una lesión.

El centrocampista del Liverpool intentó hasta días antes del debut recuperarse de una lesión en un pie, pero terminó sin Copa y anunció su retiro de los Samuráis Azules a los 33 años.

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