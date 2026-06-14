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Video | Alemania debutó con una paliza: vea uno a uno los siete goles ante Curazao

Alemania arrancó con autoridad su camino en el Mundial 2026 al aplastar 7-1 a Curazao en el debut del Grupo E. La tetracampeona del mundo exhibió todo su poder ofensivo y dejó claro desde la primera fecha que es una de las principales candidatas al título.

  • En el debut de los Tetracampeones, los teutones vencieron en su debut a Curazao por el Grupo E. FOTO: Getty.
    En el debut de los Tetracampeones, los teutones vencieron en su debut a Curazao por el Grupo E. FOTO: Getty.
Agencia AFP
hace 2 horas
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El fútbol total de Alemania arremetió sin piedad y goleó 7-1 a una Curazao que pagó carísimo el atrevimiento de querer complicar la vida a la tetracampeona, en la apertura del Grupo E de la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann comenzaron a sumar con un remate de Félix Nmecha a los 6 minutos, un cabezazo de Nico Schlotterberck a los 38, un tiro penal de Kai Havertz a los 45(+5), antes del descanso.

Tras la pausa se sumaron a la fiesta Jamal Musiala (47’), Nathaniel Brown (68’), Deniz Undav (78’) y cerró la demostración con una definición magistral Kai Havertz (88’).

Curazao, por su parte, logró un gol en el primer Mundial de su historia, con un disparo de Liviano Comenencia a los 21, sorprendiendo a sus rivales y enloqueciendo a las cuatro mil camisetas azules que llegaron hasta el Houston Stadmium de Texas, para apoyar a la Blue Wave.

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Die Mannschaft fue de menos a más, pero sin dejar de presionar desde el inicio a un equipo impetuoso e irreverente.

Impuso su jerarquía ofensiva, la técnica individual de sus estrellas y resolvió el juego con autoridad; sin embargo, dejó algunas dudas defensivas frente a una Curazao que hizo historia.

Los caribeños, que habían prometido complicaciones para su rival, lo entregaron todo. Sus defensas pusieron el cuerpo ante los disparos implacables de Alemania y la desafiaron durante la primera media hora. Pero no les alcanzó en el igual a igual.

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El próximo rival de los alemanes será Costa de Marfil en Toronto mientras que Curazao se medirá con Ecuador en Kansas, ambos el 20 de junio.

Alineaciones:

Alemania: Manuel Neuer - Joshua Kimmich (cap) (Anton Waldemar 83), Jonathan Tah (Antonio Ruediger 73), Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown (David Raum 73) - Leroy Sané, Aleksandar Pavlovic - Jamal Musiala (Deniz Undav 64), Felix Nmecha (Leon Goretzka 73), Florian Wirtz - Kai Havertz.

DT: Julian Nagelsmann.

Curazao: Eloy Room - Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville - Tahith Chong (Gervane Kastaneer 83) - Livano Comenencia, Leandro Bacuna (cap) - Juninho Bacuna - Sontje Hansen (Jeremy Antonisse 46), Jurgen Locadia (Jearl Margaritha 65).

DT: Dick Advocaat.

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